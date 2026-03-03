https://sarabic.ae/20260303/دي-فانس-العملية-الأمريكية-ضد-إيران-لن-تكون-نسخة-من-غزو-العراق-أو-أفغانستان-فيديو-1110968002.html
دي فانس: العملية الأمريكية ضد إيران لن تكون نسخة من غزو العراق أو أفغانستان.. فيديو
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن العملية الأمريكية ضد إيران ليست تكراراً لغزوات أفغانستان أو العراق ولن تستمر لسنوات عدة. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
وقال فانس في تصريحات لقناة فوكس نيوز يوم الاثنين: "ما يميز هذه المرة هو أن الرئيس حدد بوضوح ما يريد تحقيقه".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
2026
دي فانس: العملية الأمريكية ضد إيران لن تكون نسخة من غزو العراق أو أفغانستان.. فيديو
وقال فانس في تصريحات لقناة فوكس نيوز يوم الاثنين: "ما يميز هذه المرة
هو أن الرئيس حدد بوضوح ما يريد تحقيقه".
وأضاف، "لا توجد أي طريقة — لقد قلت ذلك قبل بدء الصراع وسأكرره مرة أخرى — لن يسمح دونالد ترامب للبلاد بالدخول في صراع طويل الأمد بلا هدف واضح أو نهاية محددة".
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.