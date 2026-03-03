الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني: الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني: الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية

09:01 GMT 03.03.2026
أكد الأستاذ محمد عزيز، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في مطار بيروت، في خضم الحرب الدائرة، أن "الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية، وأن المطار في حركة مستمرة ويعمل بوتيرة خفيفة لكن هناك إقلاع للطائرات".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح عزيز أن "شركة "ميدل إيست" تسير كافة رحلاتها المقدور عليها، لأن هناك رحلات إلى دول خليجية لا يمكن تسييرها بسبب إغلاق مطارات الخليج، وبالتالي تحولت الوجهة إلى أوروبا وتركيا، مصر، الأردن، جدة والرياض ذهابا وإيابا".

ولفت إلى "زيادة عدد الرحلات إلى إسطنبول ولارنكا، لأنه من غير السهل زيادة الرحلات إلى أوروبا، وهذا يساعد في أن يجعل المطار صلة وصل بين لبنان والخارج"، قائلا إن "شرطة طيران "الميدل إيست"، زادت الرحلات إلى الأردن وعمان لتساعد المسافرين الذاهبين إلى الولايات المتحدة عبر الأردنية".

وكشف عن "وجود لجنة طوارىء في المطار تتفاعل مع الأزمات، وتطلع إلى كل ما يحصل لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها"، مضيفًا أن "يوم أمس عدد الرحلات التي أقلعت من مطار بيروت، 21 رحلة ، 19 رحلة عادت، و23 رحلة تم إلغاؤها تعود إلى رحلات تابعة لشركات خليجية وتركية".
وأوضح: "هناك شركات أوقفت رحلاتها إلى لبنان مثل "إير فرنس" و"لوفتهانزا" ضمن مهل زمينة محددة".

وقال عزيز: "إن المطار داخليا آمن وهناك تنسيق بين المطار والدولة اللبنانية"، لافتًا إلى "تعميم أصدرته شركة "ميدل إيست"، فمن لديه تذكرة ولا يريد السفر يستطيع ردها، كما أن تغيير الحجوزات غير مدفوع"، لكن المشكلة بعدد المقاعد لأن عدد الرحلات أصبح أقل".

وأكد عزيز أنه "لم يصل أي تهديدات لمطار بيروت"، قائلا: "بالنسية للإجراءات هناك دوريات مسيرة في المطار لعدم حدوث أي إشكالية وعملية الطيران"، مضيفًا: "لو لا يوجد تطمينات لا تقلع الطائرات من المطار".
