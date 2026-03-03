https://sarabic.ae/20260303/الهيئة-العامة-للطيران-المدني-اللبناني-الحركة-مستمرة-في-مطار-بيروت-ولا-تهديدات-أمنية-1110975223.html
الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني: الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية
الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني: الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ محمد عزيز، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في مطار بيروت، في خضم الحرب الدائرة، أن "الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية، وأن المطار في... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T09:01+0000
2026-03-03T09:01+0000
2026-03-03T09:01+0000
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102825/39/1028253931_0:0:1251:703_1920x0_80_0_0_47618ea8dca7ffaaac2bda9e5ce5f86f.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح عزيز أن "شركة "ميدل إيست" تسير كافة رحلاتها المقدور عليها، لأن هناك رحلات إلى دول خليجية لا يمكن تسييرها بسبب إغلاق مطارات الخليج، وبالتالي تحولت الوجهة إلى أوروبا وتركيا، مصر، الأردن، جدة والرياض ذهابا وإيابا". وكشف عن "وجود لجنة طوارىء في المطار تتفاعل مع الأزمات، وتطلع إلى كل ما يحصل لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها"، مضيفًا أن "يوم أمس عدد الرحلات التي أقلعت من مطار بيروت، 21 رحلة ، 19 رحلة عادت، و23 رحلة تم إلغاؤها تعود إلى رحلات تابعة لشركات خليجية وتركية".وأوضح: "هناك شركات أوقفت رحلاتها إلى لبنان مثل "إير فرنس" و"لوفتهانزا" ضمن مهل زمينة محددة". وأكد عزيز أنه "لم يصل أي تهديدات لمطار بيروت"، قائلا: "بالنسية للإجراءات هناك دوريات مسيرة في المطار لعدم حدوث أي إشكالية وعملية الطيران"، مضيفًا: "لو لا يوجد تطمينات لا تقلع الطائرات من المطار".
https://sarabic.ae/20260303/الجيش-الإسرائيلي-حزب-الله-اختار-الحرب-وننفذ-عملية-تكتيكية-في-جنوب-لبنان-1110972636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102825/39/1028253931_144:0:1081:703_1920x0_80_0_0_ccf2ff2a860c82067b1202c67042d060.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك
الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني: الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية
حصري
أكد الأستاذ محمد عزيز، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في مطار بيروت، في خضم الحرب الدائرة، أن "الحركة مستمرة في مطار بيروت ولا تهديدات أمنية، وأن المطار في حركة مستمرة ويعمل بوتيرة خفيفة لكن هناك إقلاع للطائرات".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح عزيز أن "شركة "ميدل إيست" تسير كافة رحلاتها المقدور عليها، لأن هناك رحلات إلى دول خليجية لا يمكن تسييرها بسبب إغلاق مطارات الخليج، وبالتالي تحولت الوجهة إلى أوروبا وتركيا، مصر، الأردن، جدة والرياض ذهابا وإيابا".
ولفت إلى "زيادة عدد الرحلات إلى إسطنبول ولارنكا، لأنه من غير السهل زيادة الرحلات إلى أوروبا، وهذا يساعد في أن يجعل المطار صلة وصل بين لبنان والخارج"، قائلا إن "شرطة طيران "الميدل إيست"، زادت الرحلات إلى الأردن وعمان لتساعد المسافرين الذاهبين إلى الولايات المتحدة عبر الأردنية".
وكشف عن "وجود لجنة طوارىء في المطار تتفاعل مع الأزمات، وتطلع إلى كل ما يحصل لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها"، مضيفًا أن "يوم أمس عدد الرحلات التي أقلعت من مطار بيروت، 21 رحلة ، 19 رحلة عادت، و23 رحلة تم إلغاؤها تعود إلى رحلات تابعة لشركات خليجية وتركية".
وأوضح: "هناك شركات أوقفت رحلاتها إلى لبنان مثل "إير فرنس" و"لوفتهانزا" ضمن مهل زمينة محددة".
وقال عزيز: "إن المطار داخليا آمن وهناك تنسيق بين المطار والدولة اللبنانية"، لافتًا إلى "تعميم أصدرته شركة "ميدل إيست"، فمن لديه تذكرة ولا يريد السفر يستطيع ردها، كما أن تغيير الحجوزات غير مدفوع"، لكن المشكلة بعدد المقاعد لأن عدد الرحلات أصبح أقل".
وأكد عزيز أنه "لم يصل أي تهديدات لمطار بيروت"، قائلا: "بالنسية للإجراءات هناك دوريات مسيرة في المطار لعدم حدوث أي إشكالية وعملية الطيران"، مضيفًا: "لو لا يوجد تطمينات لا تقلع الطائرات من المطار".