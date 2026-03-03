عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
تصويت.. برأيك هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟
تصويت.. برأيك هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟
تصويت.. برأيك هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟
سبوتنيك عربي
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الرابع، تتصاعد وتيرة الأحداث ميدانيًا وسياسيًا، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تحمله الساعات والأيام المقبلة.
2026-03-03T08:51+0000
2026-03-03T08:51+0000
تصويت.. برأيك هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟

08:51 GMT 03.03.2026
© AP Photoقصف أمريكي إسرائيلي على طهران
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الرابع، تتصاعد وتيرة الأحداث ميدانيًا وسياسيًا، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تحمله الساعات والأيام المقبلة.
التصريحات المتبادلة بين الأطراف المعنية تعكس تمسكًا بالمواقف، في الوقت الذي تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لاحتواء التداعيات ومنع اتساع رقعة المواجهة، فيما يبدو المشهد الإقليمي مفتوحًا على احتمالات متعددة، فبين مؤشرات التصعيد العسكري والتهديد بتوسيع العمليات، تبرز في المقابل دعوات لخفض التوتر وفتح قنوات التهدئة.
هذا التباين يضع المنطقة أمام مفترق طرق حساس، حيث يمكن لأي خطوة محسوبة أو غير محسوبة أن تعيد رسم مسار الأزمة.
في المقابل، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات إلى انخراط أطراف إضافية، ما قد يدفع نحو مواجهة أوسع ذات تداعيات تتجاوز حدود ساحة الصراع المباشرة، كما أن الضغوط الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحرب تضيف عاملًا جديدًا يزيد من تعقيد المشهد ويضاعف كلفة استمرار التصعيد.
برأيك.. هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق 4 صواريخ كروز باتجاه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" اختار الحرب وننفذ "عملية تكتيكية" في جنوب لبنان
