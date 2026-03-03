https://sarabic.ae/20260303/تصويت-برأيك-هل-المنطقة-أقرب-إلى-احتواء-الأزمة-أم-إلى-انفجار-أكبر-مع-دخول-الحرب-يومها-الرابع؟-1110974900.html
تصويت.. برأيك هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟
تصويت.. برأيك هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟
سبوتنيك عربي
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الرابع، تتصاعد وتيرة الأحداث ميدانيًا وسياسيًا، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تحمله الساعات والأيام المقبلة. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T08:51+0000
2026-03-03T08:51+0000
2026-03-03T08:51+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
الحرب
تصعيد عسكري
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
التصريحات المتبادلة بين الأطراف المعنية تعكس تمسكًا بالمواقف، في الوقت الذي تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لاحتواء التداعيات ومنع اتساع رقعة المواجهة، فيما يبدو المشهد الإقليمي مفتوحًا على احتمالات متعددة، فبين مؤشرات التصعيد العسكري والتهديد بتوسيع العمليات، تبرز في المقابل دعوات لخفض التوتر وفتح قنوات التهدئة. في المقابل، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات إلى انخراط أطراف إضافية، ما قد يدفع نحو مواجهة أوسع ذات تداعيات تتجاوز حدود ساحة الصراع المباشرة، كما أن الضغوط الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحرب تضيف عاملًا جديدًا يزيد من تعقيد المشهد ويضاعف كلفة استمرار التصعيد.برأيك.. هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق 4 صواريخ كروز باتجاه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" اختار الحرب وننفذ "عملية تكتيكية" في جنوب لبنان
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرب, تصعيد عسكري, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرب, تصعيد عسكري, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت.. برأيك هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الرابع، تتصاعد وتيرة الأحداث ميدانيًا وسياسيًا، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تحمله الساعات والأيام المقبلة.
التصريحات المتبادلة بين الأطراف المعنية تعكس تمسكًا بالمواقف، في الوقت الذي تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لاحتواء التداعيات ومنع اتساع رقعة المواجهة، فيما يبدو المشهد الإقليمي مفتوحًا على احتمالات متعددة، فبين مؤشرات التصعيد العسكري والتهديد بتوسيع العمليات، تبرز في المقابل دعوات لخفض التوتر وفتح قنوات التهدئة.
هذا التباين يضع المنطقة أمام مفترق طرق حساس، حيث يمكن لأي خطوة محسوبة أو غير محسوبة أن تعيد رسم مسار الأزمة.
في المقابل، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات إلى انخراط أطراف إضافية، ما قد يدفع نحو مواجهة أوسع ذات تداعيات تتجاوز حدود ساحة الصراع المباشرة، كما أن الضغوط الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحرب تضيف عاملًا جديدًا يزيد من تعقيد المشهد ويضاعف كلفة استمرار التصعيد.
برأيك.. هل المنطقة أقرب إلى "احتواء الأزمة" أم إلى "انفجار أكبر" مع دخول الحرب يومها الرابع؟