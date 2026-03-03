https://sarabic.ae/20260303/طائرات-إسرائيلية-تشن-هجمات-على-مدينتي-صيدا-وصور-جنوبي-لبنان-1111004552.html
طائرات إسرائيلية تشن هجمات على مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان
طائرات إسرائيلية تشن هجمات على مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان
شنت طائرات عسكرية إسرائيلية هجمات استهدفت خلالها أهدافا في مدينتي صيدا وصور في جنوب لبنان، حسبما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك". 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال المصدر اللبناني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرات العدو الإسرائيلي أطلقت صواريخ على مبنى في مدينة صور وقبل ذلك بقليل، في معهد إسلامي في صيدا بجنوب لبنان".وقالت الرئاسة في بيان لها: "الرئيس جوزاف عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب، بعد اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي".وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم أمس الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان.وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
وقال المصدر اللبناني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرات العدو الإسرائيلي أطلقت صواريخ على مبنى في مدينة صور وقبل ذلك بقليل، في معهد إسلامي في صيدا بجنوب لبنان".
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "الرئيس جوزاف عون طلب من فرنسا التدخل لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في لبنان".
وقالت الرئاسة في بيان لها: "الرئيس جوزاف عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب، بعد اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي".
وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم أمس الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن إعلان الجنرال زامير جاء في اجتماع مع قادة عسكريين.
وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.