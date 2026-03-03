https://sarabic.ae/20260303/طائرات-إسرائيلية-تشن-هجمات-على-مدينتي-صيدا-وصور-جنوبي-لبنان-1111004552.html

طائرات إسرائيلية تشن هجمات على مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان

شنت طائرات ‏‏عسكرية إسرائيلية‏‏ هجمات استهدفت خلالها أهدافا في مدينتي صيدا وصور في جنوب لبنان، حسبما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك". 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال المصدر اللبناني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "‏طائرات ‏‏العدو الإسرائيلي أطلقت صواريخ على مبنى في مدينة صور وقبل ذلك بقليل، في معهد إسلامي في صيدا بجنوب لبنان".وقالت الرئاسة في بيان لها: "الرئيس جوزاف عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب، بعد اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي".وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم أمس الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان.وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.

