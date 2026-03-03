طائرات إسرائيلية تشن هجمات على مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/طائرات-إسرائيلية-تشن-هجمات-على-مدينتي-صيدا-وصور-جنوبي-لبنان-1111004552.html
طائرات إسرائيلية تشن هجمات على مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان
طائرات إسرائيلية تشن هجمات على مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
شنت طائرات ‏‏عسكرية إسرائيلية‏‏ هجمات استهدفت خلالها أهدافا في مدينتي صيدا وصور في جنوب لبنان، حسبما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك". 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T18:39+0000
2026-03-03T18:39+0000
العالم
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093505471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2da3df4b1e98ab70a5435726ee25b3f5.jpg
وقال المصدر اللبناني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "‏طائرات ‏‏العدو الإسرائيلي أطلقت صواريخ على مبنى في مدينة صور وقبل ذلك بقليل، في معهد إسلامي في صيدا بجنوب لبنان".وقالت الرئاسة في بيان لها: "الرئيس جوزاف عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب، بعد اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي".وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم أمس الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان.وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
https://sarabic.ae/20260303/غوتيريش-استمرار-الهجمات-على-البنى-التحتية-للطاقة-في-الخليج-قد-يلحق-ضررا-بالغا-بالاقتصاد-العالمي-1111004015.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093505471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48465b3736cbd72f5e81e1df674366f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, لبنان
العالم, العالم العربي, لبنان

طائرات إسرائيلية تشن هجمات على مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان

18:39 GMT 03.03.2026
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
شنت طائرات ‏‏عسكرية إسرائيلية‏‏ هجمات استهدفت خلالها أهدافا في مدينتي صيدا وصور في جنوب لبنان، حسبما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر اللبناني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "‏طائرات ‏‏العدو الإسرائيلي أطلقت صواريخ على مبنى في مدينة صور وقبل ذلك بقليل، في معهد إسلامي في صيدا بجنوب لبنان".
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "الرئيس جوزاف عون طلب من فرنسا التدخل لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في لبنان".
وقالت الرئاسة في بيان لها: "الرئيس جوزاف عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب، بعد اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
غوتيريش: استمرار الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج يضر بالاقتصاد العالمي
18:29 GMT
وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم أمس الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن إعلان الجنرال زامير جاء في اجتماع مع قادة عسكريين.
وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала