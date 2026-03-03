https://sarabic.ae/20260303/غوتيريش-استمرار-الهجمات-على-البنى-التحتية-للطاقة-في-الخليج-قد-يلحق-ضررا-بالغا-بالاقتصاد-العالمي-1111004015.html

غوتيريش: استمرار الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج يضر بالاقتصاد العالمي

غوتيريش: استمرار الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج يضر بالاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبنان وإسرائيل على اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية المتاحة وتجنب أي تصعيد إضافي. 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T18:29+0000

2026-03-03T18:29+0000

2026-03-03T18:33+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_518721c0248893a08b6acbdfe43bf1ee.jpg

وأدان أنطونيو غوتيريش في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من أن استخدام القوة من قبل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما تبعه من رد انتقامي إيراني في مختلف أنحاء المنطقة، يقوض السلام والأمن الدوليين.وقال غوتيريش: "نشهد ارتفاعا في عدد الضحايا المدنيين وتأثيرا إنسانيا بالغا على سلامة سكان المنطقة".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وخفض التصعيد، مشيرا إلى أن عدم القيام بهذا ينذر بصراع إقليمي أوسع نطاقا، ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين والاستقرار في المنطقة.وفي سياق متصل، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في معركة ضد إيران، مؤكدًا أنه هو من أجبر إسرائيل على ذلك.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في المعركة: "كلا، يمكن القول إن العكس هو الصحيح، ففي الواقع كنا منخرطين في مفاوضات مع هؤلاء "المختلين" وكنت أعتقد أنهم كانوا سيبادرون إلى الهجوم لو لم نفعل ذلك"، وفق تعبيره.وأضاف: "يمكن القول إنني أنا من أجبرت إسرائيل على الانخراط في المعركة، وفي الواقع كان لدينا تأثير كبير لأن كل ما تملكه إيران قد تدمر اليوم، وصواريخهم بدأت تنضب".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الفائت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر السبت الماضي، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

https://sarabic.ae/20260303/نتنياهو-نواصل-ضرب-إيران-بشدة-وطيارونا-يحلقون-فوق-طهران-ولبنان-1110998906.html

https://sarabic.ae/20260303/ترامب-أنا-من-أجبرت-إسرائيل-على-الانخراط-في-الحرب-ضد-إيران-1111001612.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار