نتنياهو: نواصل ضرب إيران بشدة وطيارونا يحلقون فوق طهران ولبنان

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أوضح من خلاله أن نتنياهو التقى بوزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير.وقال نتنياهو: "أنا هنا في قاعدة القوات الجوية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان والقادة والمقاتلين، إنهم يقومون بعمل رائع هنا وعمل مذهل".وتابع: "نواصل ضرب إيران بقوة. طيارونا يحلقون فوق سماء إيران وطهران، وكذلك فوق سماء لبنان. لقد ارتكب حزب الله خطأ فادحا عندما هاجمنا. لقد رددنا بالفعل بقوة، وسنرد بقوة أكبر".أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "على الحكومة اللبنانية أن تدرك وعلى الشعب اللبناني أن يدرك، أن حزب الله يورطهم في حرب لا تخصهم".وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي "يقوم بشن هجمات جوية مكثّفة على أهداف تابعة للنظام الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران"، وذلك في إطار "عملية زئير الأسد".وأوضح كاتس، في تصريحات له، أن العملية تهدف إلى "منع إيران من العودة لمسار إنتاج السلاح النووي وتطوير الصواريخ بكميات كبيرة"، مؤكدًا أن "الضربات ستستمر بالقوة المطلوبة حتى تحقّق أهدافها"، وفق تعبيره.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

