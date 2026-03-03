https://sarabic.ae/20260303/مستشار-قائد-الجيش-الإيراني-نعلم-أماكن-اجتماعات-نتنياهو-وقاعدة-بياناتنا-مكتملة-1110996102.html
مستشار قائد الجيش الإيراني: نعلم أماكن اجتماعات نتنياهو وقاعدة بياناتنا مكتملة
مستشار قائد الجيش الإيراني: نعلم أماكن اجتماعات نتنياهو وقاعدة بياناتنا مكتملة
سبوتنيك عربي
صرح مستشار القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد يحيى صفوي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تعلم أماكن اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقاعدة... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T15:47+0000
2026-03-03T15:47+0000
2026-03-03T15:47+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110621459_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_517abac99edd65f62219fd1645f5bdcd.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء يحيى صفوي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أداة بيد نتنياهو، معتبرا أن "واشنطن تضحي بنفسها من أجل إسرائيل".وأضاف أن "العديد من الساسة الأمريكيين يتساءلون عن جدوى إنفاق أموال دافعي الضرائب وأرواح الجنود الأمريكيين من أجل نتنياهو، ونعتبر ترامب ونتنياهو شرا مطلقا للأمن العالمي وللمسلمين"، وفق تعبيره.وتابع اللواء صفوي أن "نتنياهو قدّم خلال لقاءاته معلومات وتقديرات خاطئة، إذ كانوا يعتقدون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضعفت بعد حرب الـ12 يوما، بينما أصبحت أقوى بعشرات المرات".وقال القائد العسكري الإيراني إن "إيران كانت على دراية بالخداع والأكاذيب، إلا أن سياستها قامت على إظهار التزامها بالسلام والحوار أمام العالم والرأي العام الداخلي، وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي جرى تعزيز القدرات الدفاعية، خاصة القوة الهجومية الصاروخية والطائرات المسيّرة، بعشرات الأضعاف".وأضاف حينها الحرس الثوري: "مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي مجهول".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر السبت الماضي، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
https://sarabic.ae/20260302/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بنيامين-نتنياهو-1110938634.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110621459_9:0:1342:1000_1920x0_80_0_0_c239ab8e7c84ed19d83b93b92eeacf55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
مستشار قائد الجيش الإيراني: نعلم أماكن اجتماعات نتنياهو وقاعدة بياناتنا مكتملة
صرح مستشار القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد يحيى صفوي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تعلم أماكن اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقاعدة البيانات لديها باتت مكتملة.
ونقلت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء يحيى صفوي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أداة بيد نتنياهو، معتبرا أن "واشنطن تضحي بنفسها من أجل إسرائيل".
وأضاف أن "العديد من الساسة الأمريكيين يتساءلون عن جدوى إنفاق أموال دافعي الضرائب وأرواح الجنود الأمريكيين من أجل نتنياهو، ونعتبر ترامب ونتنياهو شرا مطلقا للأمن العالمي وللمسلمين"، وفق تعبيره.
وتابع اللواء صفوي أن "نتنياهو قدّم خلال لقاءاته معلومات وتقديرات خاطئة، إذ كانوا يعتقدون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضعفت بعد حرب الـ12 يوما، بينما أصبحت أقوى بعشرات المرات".
وقال القائد العسكري الإيراني إن "إيران كانت على دراية بالخداع والأكاذيب، إلا أن سياستها قامت على إظهار التزامها بالسلام والحوار أمام العالم والرأي العام الداخلي، وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي جرى تعزيز القدرات الدفاعية، خاصة القوة الهجومية الصاروخية والطائرات المسيّرة، بعشرات الأضعاف".
وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أمس الاثنين، أنه خلال الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4"
، استُهدف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقر قائد القوات الجوية الإيرانية بالتعاون مع إيران.
وأضاف حينها الحرس الثوري: "مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي مجهول".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الفائت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر السبت الماضي، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.