الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية قامت باستهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما زال مصيره مجهولًا...
ميرتس: الضربات العسكرية ضد إيران محفوفة بالمخاطرالرئيس الكوبي: اغتيال المرشد الأعلى الإيراني "عمل شنيع" ينتهك القانون الدولي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
10:09 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 10:31 GMT 02.03.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية قامت باستهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما زال مصيره مجهولًا إلى الآن"، وفق تعبيره.
وجاء في البيان: "خلال الموجة الـ10 من عملية "الوعد الصادق 4"، استُهدف مكتب رئيس وزراء هذا النظام الإجرامي (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو)، بالإضافة إلى مقر قائد سلاح الجو التابع له، بصواريخ "خيبر".
وأضاف الحرس الثوري أن "مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي مجهول"، على حد قوله.
وأردف البيان: "ركّزت الضربات الصاروخية الإيرانية الناجحة على الأراضي المحتلة، خلال الموجة الـ10، على مجمع الحكومة الصهيونية، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الهجمات ومعلومات إضافية لاحقًا".
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ووعدت "بردّ غير مسبوق"، على حد قولها.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.