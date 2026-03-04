https://sarabic.ae/20260304/إيران-تحذر-إسرائيل-من-استهداف-منشآتها-الدبلوماسية-في-لبنان-1111034174.html
إيران تحذر إسرائيل من استهداف منشآتها الدبلوماسية في لبنان
إيران تحذر إسرائيل من استهداف منشآتها الدبلوماسية في لبنان
04.03.2026
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن المسؤول الإيراني، قوله إن "طهران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية مصالحها ومواطنيها في الخارج"، محذّرًا من أي تصعيد محتمل قد يترتب على هذه الخطوات.وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن يوم أمس الثلاثاء، استهدافه 11 موقعا وآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان الجنوبية.وقال الحزب، في بيانات له، إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، كما دمر 4 دبابات "ميركافا" في تلال كفرشوبا والسماقة والمطلة وكفركلا جنوبي لبنان، وقصف ثكنة "كيلع" الجنوبية في الجولان السوري المُحتل، وقاعدة "راوية"، واستهدف موقع "معيان باروخ" في الجليل الأعلى، وقاعدة "نفح" في الجولان، وقاعدة "ميرون"، ومواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة "رامات دافيد" الجوية.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل 52 شخص وإصابة 154 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان خلال 3 أيام.
صرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى بأن "أي إجراء قد تتخذه إسرائيل ضد المنشآت الدبلوماسية الإيرانية أو الدبلوماسيين الإيرانيين في لبنان، سيقابل بإجراءات مماثلة في دول أخرى ضد المراكز والمواطنين المنتسبين إلى إسرائيل"، على حد قوله.
ونقلت وكالة
"تسنيم"، عن المسؤول الإيراني، قوله إن "طهران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية مصالحها ومواطنيها في الخارج"، محذّرًا من أي تصعيد محتمل قد يترتب على هذه الخطوات.
وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن يوم أمس الثلاثاء، استهدافه 11 موقعا
وآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان الجنوبية.
وقال الحزب، في بيانات له، إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، كما دمر 4 دبابات "ميركافا" في تلال كفرشوبا والسماقة والمطلة وكفركلا جنوبي لبنان، وقصف ثكنة "كيلع" الجنوبية في الجولان السوري المُحتل، وقاعدة "راوية"، واستهدف موقع "معيان باروخ" في الجليل الأعلى، وقاعدة "نفح" في الجولان، وقاعدة "ميرون"، ومواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة "رامات دافيد" الجوية.
وأوضح "حزب الله"، في بياناته، أن الاستهدافات جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية، التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل 52 شخص وإصابة 154 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان خلال 3 أيام.