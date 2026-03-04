https://sarabic.ae/20260304/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عزمه-مهاجمة-البنية-التحتية-العسكرية-لـحزب-الله-في-بيروت-1111020461.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه مهاجمة البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "القوات الإسرائيلية ستهاجم البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت"، على حد قوله. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بضرب البنية التحتية لـ"حزب الله" في بيروت. وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا".وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن يوم أمس الثلاثاء، استهدافه 11 موقعا وآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان الجنوبية.وأوضح "حزب الله"، في بياناته، أن الاستهدافات جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية، التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل 52 شخص وإصابة 154 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان خلال 3 أيام.إغلاق السفارة الأمريكية في بيروت حتى إشعار آخر"اليونيفيل" تعلن رصد عبور جنود إسرائيليين إلى مناطق لبنانية

