https://sarabic.ae/20260304/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عزمه-مهاجمة-البنية-التحتية-العسكرية-لـحزب-الله-في-بيروت-1111020461.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه مهاجمة البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في بيروت
الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه مهاجمة البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في بيروت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "القوات الإسرائيلية ستهاجم البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت"، على حد قوله. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T06:48+0000
2026-03-04T06:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093536655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdc45aaea988258f6ed193d771450d12.jpg
وجاء في البيان: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بضرب البنية التحتية لـ"حزب الله" في بيروت. وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا".وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن يوم أمس الثلاثاء، استهدافه 11 موقعا وآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان الجنوبية.وأوضح "حزب الله"، في بياناته، أن الاستهدافات جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية، التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل 52 شخص وإصابة 154 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان خلال 3 أيام.إغلاق السفارة الأمريكية في بيروت حتى إشعار آخر"اليونيفيل" تعلن رصد عبور جنود إسرائيليين إلى مناطق لبنانية
https://sarabic.ae/20260303/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدد-من-العناصر-القيادية-في-حزب-الله--قرب-بيروت-1110984312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093536655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51b48be425370772f3465ca935122665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه مهاجمة البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في بيروت

06:48 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 06:50 GMT 04.03.2026)
© AP Photo / Hassan Ammarمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "القوات الإسرائيلية ستهاجم البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت"، على حد قوله.
وجاء في البيان: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بضرب البنية التحتية لـ"حزب الله" في بيروت. وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا".
غارة جوية إسرائيلية في قرية طير دبا ، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدد من العناصر القيادية في "حزب الله" قرب بيروت
أمس, 11:52 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن يوم أمس الثلاثاء، استهدافه 11 موقعا وآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، كما دمر 4 دبابات "ميركافا" في تلال كفرشوبا والسماقة والمطلة وكفركلا جنوبي لبنان، وقصف ثكنة "كيلع" الجنوبية في الجولان السوري المُحتل، وقاعدة "راوية"، واستهدف موقع "معيان باروخ" في الجليل الأعلى، وقاعدة "نفح" في الجولان، وقاعدة "ميرون"، ومواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة "رامات دافيد" الجوية.

وأوضح "حزب الله"، في بياناته، أن الاستهدافات جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية، التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل 52 شخص وإصابة 154 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان خلال 3 أيام.
إغلاق السفارة الأمريكية في بيروت حتى إشعار آخر
"اليونيفيل" تعلن رصد عبور جنود إسرائيليين إلى مناطق لبنانية
