https://sarabic.ae/20260304/الحكومة-اللبنانية-عازمون-على-تنفيذ-حظر-الأنشطة-العسكرية-والأمنية-لـحزب-الله---1111044219.html

الحكومة اللبنانية: عازمون على تنفيذ حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"

الحكومة اللبنانية: عازمون على تنفيذ حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية عازمة على المضي قدما في تنفيذ قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لــ"حزب الله" . 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T14:39+0000

2026-03-04T14:39+0000

2026-03-04T14:39+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية اللبناني "واصل نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، موضحاً موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام "حزب الله" بتسليمه، في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية".وأوضح البيان أن "الوزير أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين، من بينها وزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، كما تلقى اتصالين هاتفيين من وزير خارجية هولندا طوك برندسين ووزيرة خارجية النمسا بياته ماينل-رايتسنغر".بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20260304/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الخامس-صور-وفيديو--1111019525.html

https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتله-لمسؤول-هيئة-الاستخبارات-في-حزب-الله-1110945561.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي