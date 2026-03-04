https://sarabic.ae/20260304/الحكومة-اللبنانية-عازمون-على-تنفيذ-حظر-الأنشطة-العسكرية-والأمنية-لـحزب-الله---1111044219.html
الحكومة اللبنانية: عازمون على تنفيذ حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"
الحكومة اللبنانية: عازمون على تنفيذ حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية عازمة على المضي قدما في تنفيذ قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لــ"حزب الله" . 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T14:39+0000
2026-03-04T14:39+0000
2026-03-04T14:39+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg
وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية اللبناني "واصل نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، موضحاً موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام "حزب الله" بتسليمه، في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية".وأوضح البيان أن "الوزير أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين، من بينها وزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، كما تلقى اتصالين هاتفيين من وزير خارجية هولندا طوك برندسين ووزيرة خارجية النمسا بياته ماينل-رايتسنغر".بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260304/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الخامس-صور-وفيديو--1111019525.html
https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتله-لمسؤول-هيئة-الاستخبارات-في-حزب-الله-1110945561.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_141:0:1257:837_1920x0_80_0_0_71ee6e456613124a48001d05cc07ca3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة اللبنانية: عازمون على تنفيذ حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية عازمة على المضي قدما في تنفيذ قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لــ"حزب الله" .
وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية اللبناني "واصل نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، موضحاً موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام "حزب الله" بتسليمه، في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية".
وأشار البيان إلى أن "الوزير أكد عزم الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذه".
وأوضح البيان أن "الوزير أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين، من بينها وزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، كما تلقى اتصالين هاتفيين من وزير خارجية هولندا طوك برندسين ووزيرة خارجية النمسا بياته ماينل-رايتسنغر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.