الدفاع البولندية: النزاع في إيران يؤخر إمدادات الأسلحة إلى كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/الدفاع-البولندية-النزاع-في-إيران-يؤخر-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1111049565.html
الدفاع البولندية: النزاع في إيران يؤخر إمدادات الأسلحة إلى كييف
الدفاع البولندية: النزاع في إيران يؤخر إمدادات الأسلحة إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الأربعاء، أن النزاع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤخر إمدادات كييف بالأسلحة الأمريكية. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T15:26+0000
2026-03-04T15:26+0000
العالم
روسيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/51/1043985170_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a02807c3d3dcc2537409f799a7e1714.jpg
وقال الوزير: "إن عددا كبيرا من المعدات العسكرية الأمريكية والصواريخ تُستخدم في الشرق الأوسط، ولدى الشرق الأوسط إمكانيات الإنتاج، ومن وجهة نظري، هي غير متوفرة، ولذلك هذا سيؤثر على أوكرانيا، وبما في ذلك، على إمدادات إليها."وأضاف أن الأزمة في الشرق الأوسط ربما ستؤثر على إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى بولندا. وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا، لكنها تحصل على التمويل عن إمدادات الأسلحة عبر "الناتو". وأعلن ترامب، 14 يوليو/تموز 2025، عن خطة جديدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث تبيع واشنطن الأسلحة لحلفائها في "الناتو"، وهم بدورهم يسلمونها إلى كييف.وصرحت موسكو أن توفير الأسلحة لأوكرانيا من قبل أوروبا لا يسهم في حل الأزمة وسيؤدي إلى عواقب سلبية.
https://sarabic.ae/20260304/زاخاروفا-الناتو-لن-يخفض-جهوده-الرامية-لاستمرار-الصراع-الأوكراني-1111032991.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/51/1043985170_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_70a3a7447dd032b09a12eecf59b39721.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع البولندية: النزاع في إيران يؤخر إمدادات الأسلحة إلى كييف

15:26 GMT 04.03.2026
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Photo / Lukas Plewnia
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الأربعاء، أن النزاع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤخر إمدادات كييف بالأسلحة الأمريكية.
وقال الوزير: "إن عددا كبيرا من المعدات العسكرية الأمريكية والصواريخ تُستخدم في الشرق الأوسط، ولدى الشرق الأوسط إمكانيات الإنتاج، ومن وجهة نظري، هي غير متوفرة، ولذلك هذا سيؤثر على أوكرانيا، وبما في ذلك، على إمدادات إليها."
وأضاف أن الأزمة في الشرق الأوسط ربما ستؤثر على إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى بولندا.

وأوضح وزير الدفاع البولندي أن "هذا أيضاً سبب يدفعنا إلى تحليل كيفية تأثير ذلك على الإمدادات الأمريكية إلى بولندا"، مشددا على أنه "ليست هناك إشارات مقلقة، ولكن حجم الإمدادات سيرتفع اعتمادا على طول مدة النزاع".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا، لكنها تحصل على التمويل عن إمدادات الأسلحة عبر "الناتو".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني
12:13 GMT
وأعلن ترامب، 14 يوليو/تموز 2025، عن خطة جديدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث تبيع واشنطن الأسلحة لحلفائها في "الناتو"، وهم بدورهم يسلمونها إلى كييف.

وتعتقد روسيا أن إمدادات لكييف بالأسلحة تمنع التسوية وتجر دول "الناتو" إلى النزاع. ولفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة أسلحة تنقل لأوكرانيا، ستكون هدفا لروسيا.

وصرحت موسكو أن توفير الأسلحة لأوكرانيا من قبل أوروبا لا يسهم في حل الأزمة وسيؤدي إلى عواقب سلبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала