https://sarabic.ae/20260304/زاخاروفا-الناتو-لن-يخفض-جهوده-الرامية-لاستمرار-الصراع-الأوكراني-1111032991.html

زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني

زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع في العالم يدفع "الناتو" وأوروبا لتخفيض جهودهما... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T12:13+0000

2026-03-04T12:13+0000

2026-03-04T12:13+0000

الناتو

روسيا

كييف

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وأوضحت زاخاروفا أن "الناتو" يعزز قدراته النووية التي يمكن استخدامها ضد روسيا في النزاع المحتمل.وأفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم السبت الماضي، أن حلف "الناتو"، سيعدّل انتشار قواته في الشرق الأوسط ومناطق أخرى لـ"ضمان أمن الدول الأعضاء في الحلف"، وذلك إثر الهجمات التي استهدفت إيران.وأوضحت تقارير نشرتها تلك الوسائل أن التعديل سيركز على التعامل مع "التهديدات المحتملة" مثل الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيّرة من إيران أو غيرها.سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما

https://sarabic.ae/20260301/الناتو-يعدل-انتشار-قواته-في-الشرق-الأوسط-ردا-على-الهجمات-ضد-إيران-1110926587.html

كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, روسيا, كييف