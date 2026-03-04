زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/زاخاروفا-الناتو-لن-يخفض-جهوده-الرامية-لاستمرار-الصراع-الأوكراني-1111032991.html
زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني
زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع في العالم يدفع "الناتو" وأوروبا لتخفيض جهودهما... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T12:13+0000
2026-03-04T12:13+0000
الناتو
روسيا
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأوضحت زاخاروفا أن "الناتو" يعزز قدراته النووية التي يمكن استخدامها ضد روسيا في النزاع المحتمل.وأفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم السبت الماضي، أن حلف "الناتو"، سيعدّل انتشار قواته في الشرق الأوسط ومناطق أخرى لـ"ضمان أمن الدول الأعضاء في الحلف"، وذلك إثر الهجمات التي استهدفت إيران.وأوضحت تقارير نشرتها تلك الوسائل أن التعديل سيركز على التعامل مع "التهديدات المحتملة" مثل الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيّرة من إيران أو غيرها.سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما
https://sarabic.ae/20260301/الناتو-يعدل-انتشار-قواته-في-الشرق-الأوسط-ردا-على-الهجمات-ضد-إيران-1110926587.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, روسيا, كييف
الناتو, روسيا, كييف

زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني

12:13 GMT 04.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع في العالم يدفع "الناتو" وأوروبا لتخفيض جهودهما الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني وإمدادات كييف بالأسلحة.
وأوضحت زاخاروفا أن "الناتو" يعزز قدراته النووية التي يمكن استخدامها ضد روسيا في النزاع المحتمل.

وصرحت زاخاروفا أن "الحديث يجري حول توسيع القدرة النووية الأوروبية داخل "الناتو" مضافةً إلى ما هو موجود في إطار الحلف من خبرات للبعثات النووية المشتركة، التي يتم تنفيذها بناء على الأسلحة النووية الأمريكية، وبالتالي يتم تعزيز القدرات النووية العامة لدى"الناتو"، التي يمكن استخدامها في اندلاع نزاع عسكري مباشر مع روسيا".

هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الناتو يعدل انتشار قواته في الشرق الأوسط ردا على الهجمات ضد إيران
1 مارس, 23:02 GMT
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم السبت الماضي، أن حلف "الناتو"، سيعدّل انتشار قواته في الشرق الأوسط ومناطق أخرى لـ"ضمان أمن الدول الأعضاء في الحلف"، وذلك إثر الهجمات التي استهدفت إيران.
وأوضحت تقارير نشرتها تلك الوسائل أن التعديل سيركز على التعامل مع "التهديدات المحتملة" مثل الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيّرة من إيران أو غيرها.
سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала