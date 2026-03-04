https://sarabic.ae/20260304/زاخاروفا-الناتو-لن-يخفض-جهوده-الرامية-لاستمرار-الصراع-الأوكراني-1111032991.html
زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني
زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع في العالم يدفع "الناتو" وأوروبا لتخفيض جهودهما... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T12:13+0000
2026-03-04T12:13+0000
2026-03-04T12:13+0000
الناتو
روسيا
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأوضحت زاخاروفا أن "الناتو" يعزز قدراته النووية التي يمكن استخدامها ضد روسيا في النزاع المحتمل.وأفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم السبت الماضي، أن حلف "الناتو"، سيعدّل انتشار قواته في الشرق الأوسط ومناطق أخرى لـ"ضمان أمن الدول الأعضاء في الحلف"، وذلك إثر الهجمات التي استهدفت إيران.وأوضحت تقارير نشرتها تلك الوسائل أن التعديل سيركز على التعامل مع "التهديدات المحتملة" مثل الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيّرة من إيران أو غيرها.سياسي فرنسي: فرنسا باتت أكثر اعتمادا على حليفها الأمريكي مما كانت عليه قبل 30 عاما
https://sarabic.ae/20260301/الناتو-يعدل-انتشار-قواته-في-الشرق-الأوسط-ردا-على-الهجمات-ضد-إيران-1110926587.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, روسيا, كييف
زاخاروفا: "الناتو" لن يخفض جهوده الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع في العالم يدفع "الناتو" وأوروبا لتخفيض جهودهما الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني وإمدادات كييف بالأسلحة.
وأوضحت زاخاروفا أن "الناتو" يعزز قدراته النووية التي يمكن استخدامها ضد روسيا في النزاع المحتمل.
وصرحت زاخاروفا أن "الحديث يجري حول توسيع القدرة النووية الأوروبية داخل "الناتو" مضافةً إلى ما هو موجود في إطار الحلف من خبرات للبعثات النووية المشتركة، التي يتم تنفيذها بناء على الأسلحة النووية الأمريكية، وبالتالي يتم تعزيز القدرات النووية العامة لدى"الناتو"، التي يمكن استخدامها في اندلاع نزاع عسكري مباشر مع روسيا".
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم السبت الماضي، أن حلف "الناتو"، سيعدّل انتشار قواته في الشرق الأوسط ومناطق أخرى لـ"ضمان أمن الدول الأعضاء في الحلف"، وذلك إثر الهجمات التي استهدفت إيران.
وأوضحت تقارير نشرتها تلك الوسائل أن التعديل سيركز على التعامل مع "التهديدات المحتملة" مثل الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيّرة من إيران أو غيرها.