حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الإيراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
https://sarabic.ae/20260304/حقيقة-دور-الذكاء-الاصطناعي-في-اغتيال-المرشد-الإيراني-1111019299.html
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الإيراني
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الإيراني
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المهندس شاكر الجمل، إن "الحروب السيبرانية، التي يشهدها العالم الآن انتقلت من التجسس الرقمي إلى اشتباكات نشطة تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء، محطات المياه، ومنشآت تخصيب اليورانيوم، بدلًا من المواقع الإلكترونية". وأشار الجمل إلى أن "نموذج "كلود" لعب دورًا محوريًا في عملية اغتيال المرشد، حيث استُخدم في تحليل ملايين الأكواد البرمجية، واكتشاف الثغرات بسرعة تفوق البشر آلاف المرات، وفي فحص الصور الجوية والأقمار الصناعية، وتحديد الأهداف بدقة، وفرز المنشآت الحيوية، ومحاكاة السيناريوهات، وتوقع ردود الفعل الإيرانية، وأيضًا تقليل الخسائر الجانبية". وأكد الجمل أن "إيران ترد بهجمات متقدمة تشمل تسريب بيانات مسؤولين إسرائيليين، واختراق كاميرات مراقبة، ونشر فيديوهات للحرب النفسية، واختراق مواقع لوضع رسائل سياسية".روسيا تطور تكنولوجيا تعتمد على الليزر الكمومي لإنشاء شبكات اتصالات قادرة على العمل في المناطق النائية ذات الظروف المناخية القاسيةتعمل مؤسسات بحثية روسية على تطوير تكنولوجيا تعتمد على الليزر الكمومي من نوع "الليزر الكمي المتسلسل" بهدف إنشاء شبكات اتصالات قادرة على العمل في المناطق النائية ذات الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي.الأمراض الوراثية لا تعمل بالطريقة التي نعرفهافي اكتشاف علمي يمثل تحولًا كبيرًا في فهم الوراثة، كشفت دراسات حديثة أن الأمراض الوراثية الناتجة عن طفرة في جين واحد فقط (Monogenetic) لا تعمل بالطريقة البسيطة التي كنا نعتقد بها سابقًا.دليل يرجح وجود حياة قديمة على المريخفي اكتشاف علمي مثير يُعدّ من أبرز الإشارات المحتملة لوجود حياة قديمة على المريخ، أعلن علماء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن رصد أكبر جزيئات عضوية تم اكتشافها حتى الآن على الكوكب الأحمر. الجزيئات هي سلاسل هيدروكربونية طويلة تم الكشف عنها في عينة صخرية قديمة تُدعى "كامبرلاند"، وهي صخرة طينية من قاع بحيرة جافة في خليج "يلونايف" داخل فوهة "غيل"، التي يُعتقد أن تاريخها يعود إلى 3.7 مليار سنة مضت.ويعزز هذا الاكتشاف أهمية مهمة جمع العينات تمهيدًا لإعادتها إلى الأرض، حيث ستتمكن المختبرات الأرضية من إجراء تحليل أدق، فيما يعيد هذا التقدم إحياء الأمل في فهم ما إذا كان المريخ قد احتضن حياة بيولوجية في ماضيه الرطب.
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الإيراني

كشفت تقارير إعلامية عن توظيف نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" (Claude) التابع لشركة "آنثروبيك" في عمليات استخبارية وعسكرية أمريكية، والتوصل عبره إلى مقر المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة إيران، والتمكن من اغتيالهم، في تطور يرجّح دخول العالم عصر "الحرب الخوارزمية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المهندس شاكر الجمل، إن "الحروب السيبرانية، التي يشهدها العالم الآن انتقلت من التجسس الرقمي إلى اشتباكات نشطة تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء، محطات المياه، ومنشآت تخصيب اليورانيوم، بدلًا من المواقع الإلكترونية".
وأشار الجمل إلى أن "نموذج "كلود" لعب دورًا محوريًا في عملية اغتيال المرشد، حيث استُخدم في تحليل ملايين الأكواد البرمجية، واكتشاف الثغرات بسرعة تفوق البشر آلاف المرات، وفي فحص الصور الجوية والأقمار الصناعية، وتحديد الأهداف بدقة، وفرز المنشآت الحيوية، ومحاكاة السيناريوهات، وتوقع ردود الفعل الإيرانية، وأيضًا تقليل الخسائر الجانبية".
وأوضح الخبير أن "الذكاء الاصطناعي يساعد أيضًا في توليد هجمات تصيّد متقنة عبر برامج اختراق، وتحليل الاتصالات لتقديم تقارير سريعة لصناع القرار"، مؤكدًا أن "المعلومة أصبحت سلاحًا أساسيًا، والحروب تحولت إلى سيبرانية أكثر من عسكرية تقليدية".
وأكد الجمل أن "إيران ترد بهجمات متقدمة تشمل تسريب بيانات مسؤولين إسرائيليين، واختراق كاميرات مراقبة، ونشر فيديوهات للحرب النفسية، واختراق مواقع لوضع رسائل سياسية".
روسيا تطور تكنولوجيا تعتمد على الليزر الكمومي لإنشاء شبكات اتصالات قادرة على العمل في المناطق النائية ذات الظروف المناخية القاسية
تعمل مؤسسات بحثية روسية على تطوير تكنولوجيا تعتمد على الليزر الكمومي من نوع "الليزر الكمي المتسلسل" بهدف إنشاء شبكات اتصالات قادرة على العمل في المناطق النائية ذات الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي.

وأوضح الباحث الرئيسي في معهد الفيزياء والتقانة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم البروفيسور غريغوري سوكولوفسكي، أن "الاعتماد الحالي في المناطق القطبية يقتصر على الاتصالات الراديوية والأقمار الصناعية، في ظل صعوبة مدّ شبكات الألياف الضوئية بسبب الطبيعة الجغرافية القاسية والتكلفة المرتفعة".

الأمراض الوراثية لا تعمل بالطريقة التي نعرفها
في اكتشاف علمي يمثل تحولًا كبيرًا في فهم الوراثة، كشفت دراسات حديثة أن الأمراض الوراثية الناتجة عن طفرة في جين واحد فقط (Monogenetic) لا تعمل بالطريقة البسيطة التي كنا نعتقد بها سابقًا.
فقد كان العلماء لعقود يفترضون أن طفرة جينية معينة تؤدي حتمًا إلى المرض بنسبة 100%، كما في حالات سرطان الغدة الدرقية، وقصور المبيض، وبعض أنواع السكري، وأمراض الشبكية الوراثية، بناءً على دراسات المرضى وأسرهم، بعد توافر قواعد بيانات جينية هائلة من بنوك المعلومات الحيوية، حيث بيّنت دراسة حديثة أن حاملي هذه الطفرات لا يصابون بالمرض دائمًا.
دليل يرجح وجود حياة قديمة على المريخ
في اكتشاف علمي مثير يُعدّ من أبرز الإشارات المحتملة لوجود حياة قديمة على المريخ، أعلن علماء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن رصد أكبر جزيئات عضوية تم اكتشافها حتى الآن على الكوكب الأحمر.
الجزيئات هي سلاسل هيدروكربونية طويلة تم الكشف عنها في عينة صخرية قديمة تُدعى "كامبرلاند"، وهي صخرة طينية من قاع بحيرة جافة في خليج "يلونايف" داخل فوهة "غيل"، التي يُعتقد أن تاريخها يعود إلى 3.7 مليار سنة مضت.
ويعزز هذا الاكتشاف أهمية مهمة جمع العينات تمهيدًا لإعادتها إلى الأرض، حيث ستتمكن المختبرات الأرضية من إجراء تحليل أدق، فيما يعيد هذا التقدم إحياء الأمل في فهم ما إذا كان المريخ قد احتضن حياة بيولوجية في ماضيه الرطب.
