https://sarabic.ae/20260304/حقيقة-دور-الذكاء-الاصطناعي-في-اغتيال-المرشد-الإيراني-1111019299.html

حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الإيراني

حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الإيراني

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية عن توظيف نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" (Claude) التابع لشركة "آنثروبيك" في عمليات استخبارية وعسكرية أمريكية، والتوصل عبره إلى مقر المرشد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T06:16+0000

2026-03-04T06:16+0000

2026-03-04T06:16+0000

راديو

مرايا العلوم

أخبار روسيا اليوم

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111019141_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_3003e6b1cca3d40d7f4408ed9f16b684.png

حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران سبوتنيك عربي حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المهندس شاكر الجمل، إن "الحروب السيبرانية، التي يشهدها العالم الآن انتقلت من التجسس الرقمي إلى اشتباكات نشطة تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء، محطات المياه، ومنشآت تخصيب اليورانيوم، بدلًا من المواقع الإلكترونية". وأشار الجمل إلى أن "نموذج "كلود" لعب دورًا محوريًا في عملية اغتيال المرشد، حيث استُخدم في تحليل ملايين الأكواد البرمجية، واكتشاف الثغرات بسرعة تفوق البشر آلاف المرات، وفي فحص الصور الجوية والأقمار الصناعية، وتحديد الأهداف بدقة، وفرز المنشآت الحيوية، ومحاكاة السيناريوهات، وتوقع ردود الفعل الإيرانية، وأيضًا تقليل الخسائر الجانبية". وأكد الجمل أن "إيران ترد بهجمات متقدمة تشمل تسريب بيانات مسؤولين إسرائيليين، واختراق كاميرات مراقبة، ونشر فيديوهات للحرب النفسية، واختراق مواقع لوضع رسائل سياسية".روسيا تطور تكنولوجيا تعتمد على الليزر الكمومي لإنشاء شبكات اتصالات قادرة على العمل في المناطق النائية ذات الظروف المناخية القاسيةتعمل مؤسسات بحثية روسية على تطوير تكنولوجيا تعتمد على الليزر الكمومي من نوع "الليزر الكمي المتسلسل" بهدف إنشاء شبكات اتصالات قادرة على العمل في المناطق النائية ذات الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي.الأمراض الوراثية لا تعمل بالطريقة التي نعرفهافي اكتشاف علمي يمثل تحولًا كبيرًا في فهم الوراثة، كشفت دراسات حديثة أن الأمراض الوراثية الناتجة عن طفرة في جين واحد فقط (Monogenetic) لا تعمل بالطريقة البسيطة التي كنا نعتقد بها سابقًا.دليل يرجح وجود حياة قديمة على المريخفي اكتشاف علمي مثير يُعدّ من أبرز الإشارات المحتملة لوجود حياة قديمة على المريخ، أعلن علماء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن رصد أكبر جزيئات عضوية تم اكتشافها حتى الآن على الكوكب الأحمر. الجزيئات هي سلاسل هيدروكربونية طويلة تم الكشف عنها في عينة صخرية قديمة تُدعى "كامبرلاند"، وهي صخرة طينية من قاع بحيرة جافة في خليج "يلونايف" داخل فوهة "غيل"، التي يُعتقد أن تاريخها يعود إلى 3.7 مليار سنة مضت.ويعزز هذا الاكتشاف أهمية مهمة جمع العينات تمهيدًا لإعادتها إلى الأرض، حيث ستتمكن المختبرات الأرضية من إجراء تحليل أدق، فيما يعيد هذا التقدم إحياء الأمل في فهم ما إذا كان المريخ قد احتضن حياة بيولوجية في ماضيه الرطب.

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مرايا العلوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, аудио