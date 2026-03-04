https://sarabic.ae/20260304/ركام-على-مائدة-الإفطار-غارة-إسرائيلية-تدمر-مبنى-في-صيدا-اللبنانية-وتشرد-عشرات-العائلات-1111034560.html

ركام على مائدة الإفطار... غارة إسرائيلية تدمر مبنى في صيدا اللبنانية وتشرد عشرات العائلات

ركام على مائدة الإفطار... غارة إسرائيلية تدمر مبنى في صيدا اللبنانية وتشرد عشرات العائلات

سبوتنيك عربي

في تصعيد متواصل، تم استهداف مبنى سكنيا في بلدة حارة صيدا الملاصقة لمدينة صيدا في لبنان، حيث نفذت الطائرات الحربية غارة تدميرية أدت إلى تسوية المبنى بالأرض،... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T12:35+0000

2026-03-04T12:35+0000

2026-03-04T12:35+0000

لبنان

أخبار لبنان

صيدا

الغارات الإسرائيلية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111030921_7:0:995:556_1920x0_80_0_0_96eb513cfdde3a69110c77553711eb10.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن هذا الاستهداف لم يقتصر أثره على الحجر، بل تسبب في كارثة إنسانية تمثلت في تشريد أغلب العائلات القاطنة في محيط المبنى، الذين هجروا منازلهم تحت وطأة الدمار والخوف.ولفت عيد إلى "تحول وقت الإفطارعند اَذان المغرب إلى كابوس، حيث أصبحت موائد الإفطار تحت ركام السقوف المهدمة بفعل الغارة الإسرائيلية".ومع تحول المربع السكني إلى منطقة منكوبة، وجدت عشرات العائلات نفسها بلا مأوى، لتنضم إلى قافلة النزوح القسري التي تلاحق المدنيين في بيوتهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن "القوات الإسرائيلية ستهاجم البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل 52 شخص وإصابة 154 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان خلال 3 أيام.

https://sarabic.ae/20260304/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-سكان-13-قرية-في-جنوب-لبنان-إخلائها-فورا--بيان-1111018424.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, صيدا, الغارات الإسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري