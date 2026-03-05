https://sarabic.ae/20260305/إعلام-غربي-يكشف-عن-نقص-في-الصواريخ-لدى-مقاتلات-إف-16-الأوكرانية-1111091385.html

إعلام غربي يكشف عن نقص في الصواريخ لدى مقاتلات "إف-16" الأوكرانية

إعلام غربي يكشف عن نقص في الصواريخ لدى مقاتلات "إف-16" الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن المقاتلات من طراز "إف-16" الأوكرانية، عانت من نقص الصواريخ لمدة أكثر من ثلاثة أسابيع، بسبب توقف الإمدادات من الشركاء... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن النقص الحاد في الصواريخ حدث في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، واستمر حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول عام 2025. ونقلا عن المصادر، عندما توقفت الإمدادات الغربية، لم يكن لدى أوكرانيا سوى عدد قليل من الصواريخ طراز "أيه آي إم-9 سايدويندر" (الصواريخ التي تطلق من طائرة بهدف تدمير طائرة أخرى) للسرب الواحد من مقاتلات "إف-16" بأكمله، ولم يكن لدى كييف صواريخ لتزويدها (إف-16) بالصواريخ لمدة شهر تقريبا. وجاء في تقرير الوكالة الغربية: "كان لدى المقاتلات "إف-16" الأوكرانية نقص في الصواريخ لفترة أكثر من ثلاثة أسابيع، وحدث ذلك بعد توقف الإمدادات من شركاء كييف".وأكدت الوكالة أنها لم تتمكن من تحديد سبب ذلك النقص ولا تحديد ما إذا كانت تأخيرات الإمدادات مرتبطة بأي إجراءات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، وكما أفاد المصدر، أطلع الشركاء الغربيون كييف على نضوب الموارد لديهم.ووفقا لمصادر "رويترز"، تم سد النقص في الصواريخ في ديسمبر عام 2025، عندما تلقت أوكرانيا صواريخ من طراز "أيه آي إم-9 سايدويندر" من شركائها، ولم يتم تحديد البلد الذي نقل الذخيرة إلى كييف. وكشف مصدر آخر أن ألمانيا وكندا قامت بإمدادات صواريخ "أيه آي إم-9 سايدويندر" في الأشهر الأخيرة، وأكد في الوقت نفسه تخفيض هذه الإمدادات بشكل طفيف، لكنه لم يوضح السبب.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تمنع عملية التسوية، وتمثل "لعبا بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تتضمن نقل أسلحة إلى أوكرانيا، ستصبح هدفا قانونيا لروسيا.ووفقا للافروف، تشارك الولايات المتحدة الأمريكية و"ناتو" في الصراع بشكل مباشر، وبما في ذلك ليس إمدادات الأسلحة فقط، بل تدريب الأفراد في أراضي ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبلدان أخرى. وصرح الكرملين أن إمدادات الأسلحة من قبل البلدان الغربية لا تدعم عملية المفاوضات وستؤدي الى عواقب سلبية.

