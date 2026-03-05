عربي
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم
سبوتنيك عربي
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا لعدد من سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء منازلهم. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T13:59+0000
2026-03-05T13:59+0000
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107263472_0:96:414:328_1920x0_80_0_0_f05b8c87bc53000b0fb47d90ec09788e.png
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، بيانا أنذر من خلاله سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا برج البراجنة والحدث وحارة حريك والشياح بضرورة إخلاء منازلهم.وقال أدرعي في بيانه "سكان أحياء برج البراجنة والحدث - يرجى التوجه شرقا باتجاه جبل لبنان على محور بيروت دمشق".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "سكان أحياء حارة حريك والشياح - يجب الانتقال شمالا باتجاه طرابلس بمحور بيروت-طرابلس وشرقا لجبل لبنان على اوتوستراد المتن السريع".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على إيران.ويعد هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-في-مزارع-شبعا-جنوبي-لبنان-1111076860.html
أخبار لبنان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107263472_0:57:414:367_1920x0_80_0_0_d94af02f37cce60a5daf047e2c62095d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إيران
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إيران

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم

13:59 GMT 05.03.2026
© Photo / xحماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا لعدد من سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء منازلهم.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، بيانا أنذر من خلاله سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا برج البراجنة والحدث وحارة حريك والشياح بضرورة إخلاء منازلهم.
وقال أدرعي في بيانه "سكان أحياء برج البراجنة والحدث - يرجى التوجه شرقا باتجاه جبل لبنان على محور بيروت دمشق".
استهداف موقف السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات في مزارع شبعا جنوبي لبنان
07:05 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "سكان أحياء حارة حريك والشياح - يجب الانتقال شمالا باتجاه طرابلس بمحور بيروت-طرابلس وشرقا لجبل لبنان على اوتوستراد المتن السريع".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على إيران.
ويعد هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
