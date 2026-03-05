https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-سكان-أحياء-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بإخلاء-منازلهم-1111097767.html
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا لعدد من سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء منازلهم.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، بيانا أنذر من خلاله سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا برج البراجنة والحدث وحارة حريك والشياح بضرورة إخلاء منازلهم.وقال أدرعي في بيانه "سكان أحياء برج البراجنة والحدث - يرجى التوجه شرقا باتجاه جبل لبنان على محور بيروت دمشق".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "سكان أحياء حارة حريك والشياح - يجب الانتقال شمالا باتجاه طرابلس بمحور بيروت-طرابلس وشرقا لجبل لبنان على اوتوستراد المتن السريع".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على إيران.ويعد هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
