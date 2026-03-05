https://sarabic.ae/20260305/فيكو-تصريحات-زيلينسكي-تجاه-أوربان-تجاوزت-الخطوط-الحمراء-1111119240.html
فيكو: تصريحات زيلينسكي تجاه أوربان تجاوزت "الخطوط الحمراء"
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بأن فلاديمير زيلينسكي تجاوز "الخطوط الحمراء" بتهديداته ضد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى النأي بنفسه عن هذه "التصريحات الشائنة".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57374a062e69f8f39f1f04a0f8c9d48c.jpg
وفي وقت سابق من اليوم، بدأ زيلينسكي بتهديد رئيس الوزراء المجري بعقد اجتماع مع مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب عرقلة المجر لقرض آخر من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا" في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألمتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا.

وبحسب وسائل إعلام، لا يستأنف النظام في كييف النقل عبر خط الأنابيب، زاعما أنه تضرر بسبب "هجمات روسية". وردًا على ذلك، أوقفت براتيسلافا نقل الكهرباء الطارئ. وترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب سليم، وأن وقف الإمدادات قرار سياسي يهدف إلى الابتزاز من أجل تقريب أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.

وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
https://sarabic.ae/20260305/أوربان-المجر-لن-تتنازل-لأوكرانيا-بشأن-دروجبا-وكييف-ستهزم-بالقوة-1111098267.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f009ca2217e6cfc1434bdb7b84d17490.jpg
وقال فيكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أطلب رسميًا من جميع كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،كايا كالاس، أن ينأوا بأنفسهم عن هذه التصريحات الشائنة والابتزازية التي أدلى بها فلاديمير زيلينسكي. لقد تجاوز جميع الخطوط الحمراء".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأ زيلينسكي بتهديد رئيس الوزراء المجري بعقد اجتماع مع مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب عرقلة المجر لقرض آخر من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا"
في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألمتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا.
وبحسب وسائل إعلام، لا يستأنف النظام في كييف النقل عبر خط الأنابيب، زاعما أنه تضرر بسبب "هجمات روسية". وردًا على ذلك، أوقفت براتيسلافا نقل الكهرباء الطارئ. وترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب سليم، وأن وقف الإمدادات قرار سياسي يهدف إلى الابتزاز من أجل تقريب أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب
المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.