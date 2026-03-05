https://sarabic.ae/20260305/لافروف-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تحفزان-سباق-التسلح-بأفعالهما-1111087159.html
لافروف: الولايات المتحدة وإسرائيل تحفزان سباق التسلح بأفعالهما
لافروف: الولايات المتحدة وإسرائيل تحفزان سباق التسلح بأفعالهما
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بإعلان هدفهما بحرمان إيران من الأسلحة النووية، يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح
سيرغي لافروف
اخبار روسيا
روسيا
وأشار لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال إعلانهما الهدف من العملية ضد إيران حرمانها من الأسلحة النووية، تحفزان السباق للتسلح النووي، حيث يوجد الكثير من الأمثلة التي تظهر أنه إذا لم تكن لدولة ما أسلحة نووية، فيمكن معاملتها كما نريد.وتابع لافروف خلال الاجتماع: "لقد بذل الغرب قصارى جهده لمنع الترويج لنهج إيجابي في منطقة الخليج والغرب، كما أظهر ذلك الآن هذا الوضع العدواني ضد إيران، وهو يتصرف على أساس مبدأ "إما معنا، أو ضدنا".وأضاف: "المفتاح (لدى الغرب)، بالطبع، في كل هذا يتمثل بـ"فرق تسد"، وفي هذه الحالة، ربما يمكن القول: "فرق تسد، وزرع الفتنة، ثم السيطرة".
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بإعلان هدفهما بحرمان إيران من الأسلحة النووية، يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي.
وأشار لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال إعلانهما الهدف من العملية ضد إيران حرمانها من الأسلحة النووية، تحفزان السباق للتسلح النووي، حيث يوجد الكثير من الأمثلة التي تظهر أنه إذا لم تكن لدولة ما أسلحة نووية، فيمكن معاملتها كما نريد.
وتابع لافروف خلال الاجتماع: "لقد بذل الغرب قصارى جهده لمنع الترويج لنهج إيجابي في منطقة الخليج والغرب، كما أظهر ذلك الآن هذا الوضع العدواني ضد إيران، وهو يتصرف على أساس مبدأ "إما معنا، أو ضدنا".
وأضاف: "المفتاح (لدى الغرب)، بالطبع، في كل هذا يتمثل بـ"فرق تسد"، وفي هذه الحالة، ربما يمكن القول: "فرق تسد، وزرع الفتنة، ثم السيطرة".