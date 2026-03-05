https://sarabic.ae/20260305/وزير-خارجية-إسرائيل-عازمون-على-مواصلة-العملية-العسكرية-في-إيران-حتى-تحقيق-هدفها-1111099735.html

وزير خارجية إسرائيل: عازمون على مواصلة العملية العسكرية في إيران حتى تحقيق هدفها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن بلاده عازمة على مواصلة العملية العسكرية في إيران لحين تحقيق هدفها. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أذربيجان، جيجون بيراموف، بحسب بيان لساعر على منصة "إكس".وقال إنه "أدان خلال الاتصال العدوان الإيراني السافر والمتعمد على أذربيجان"، مشيرًا إلى أن "هذا العدوان على أذربيجان وعلى دول أخرى في المنطقة غير مقبول بتاتا، ويثبت مرة أخرى أن النظام الإيراني غير مقيّد".وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، أنها "استدعت السفير الإيراني على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ناخيتشيفان".وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها".وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

