https://sarabic.ae/20260306/إعلام-ترامب-يبدي-اهتماما-بنشر-قوات-أمريكية-داخل-إيران-1111176610.html

إعلام: ترامب يبدي اهتماما بنشر قوات أمريكية داخل إيران

إعلام: ترامب يبدي اهتماما بنشر قوات أمريكية داخل إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى بشكل خاص اهتمامًا بنشر قوات عسكرية على أراضي إيران، وناقش ذلك مع مساعديه. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T23:57+0000

2026-03-06T23:57+0000

2026-03-06T23:58+0000

إيران

أخبار إيران

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110033411_0:0:1650:929_1920x0_80_0_0_289dc87c929fc1860e9548674054c072.jpg

وذكرت قناة NBC نقلًا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومصدر مطلع آخر: "أبدى الرئيس دونالد ترامب اهتمامًا جديًا بنشر قوات أمريكية على الأرض داخل إيران".وأشارت التقارير إلى أن ترامب ناقش الفكرة مع مساعديه ومسؤولين من الحزب الجمهوري.وفي وقت سابق، الخميس، ذكر ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، موضحا أن الإيرانيين "خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260306/مضيعة-للوقت-ترامب-يحسم-الجدل-حول-إرسال-قوات-برية-إلى-إيران-1111129506.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية