استطلاع: نصف الأمريكيين يعارضون الضربات على إيران

استطلاع: نصف الأمريكيين يعارضون الضربات على إيران

أظهر استطلاع أمريكي جديد، اليوم السبت، أن نصف الأمريكيين لا لا يؤيدون الضربات الأمريكية على إيران، بينما أبدى 37% موقفًا إيجابيًا. 06.03.2026

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة YouGov الأمريكية، فإن 50% من الأمريكيين ينظرون سلبًا إلى العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بينما أعرب 37% عن موقف إيجابي تجاه الضربات على إيران.ومن بين الديمقراطيين، لا يؤيد 81% من المشاركين العمليات العسكرية الأمريكية، في حين تبلغ نسبة عدم التأييد بين الجمهوريين 14% فقط. أما المستقلون الذين لا ينتمون إلى أي من الحزبين، فأغلبهم (56%) لا يؤيدون الضربات على إيران.وأُجري الاستطلاع في 6 مارس/آذار، وشمل 4346 أمريكيًا، مع هامش خطأ يبلغ 1.9 نقطة مئوية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

