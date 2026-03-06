https://sarabic.ae/20260306/ترامب-يعلن-مضاعفة-إنتاج-الأسلحة-فائقة-الجودة-أربع-مرات--1111173858.html

ترامب يعلن مضاعفة إنتاج الأسلحة "فائقة الجودة" أربع مرات

ترامب يعلن مضاعفة إنتاج الأسلحة "فائقة الجودة" أربع مرات

سبوتنيك عربي

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الدفاعي الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نتائج اجتماع مهم مع كبرى شركات تصنيع الأسلحة على خلفية الحرب... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110586098_0:635:2048:1787_1920x0_80_0_0_f7d22a2b42d281eb2ecdb0ea33e1d25f.jpg

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة التواصل الإجتماعي "تروث سوشيال": "اختتمنا للتو اجتماعا مثمرا للغاية مع أكبر شركات تصنيع الأسلحة الدفاعية الأمريكية، حيث ناقشنا الإنتاج وجداول الإنتاج، وقد وافقوا على زيادة إنتاج أسلحة الفئة الممتازة أربعة أضعاف".وأردف ترامب: "لدينا مخزون غير محدود تقريبا من الذخائر المتوسطة والمتوسطة العليا، والتي نستخدمها، على سبيل المثال، في إيران، واستخدمناها مؤخرا في فنزويلا".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية العسكرية ضد إيران من المتوقع أن يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يكفي من السلاح لتحقيق أهدافها في إيران.وقالت ليفيت للصحفيين: "نتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف العملية من 4 إلى 6 أسابيع، ونحن نحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق هذه الأهداف".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

