ترامب يعلن مضاعفة إنتاج الأسلحة "فائقة الجودة" أربع مرات
ترامب يعلن مضاعفة إنتاج الأسلحة "فائقة الجودة" أربع مرات
في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الدفاعي الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نتائج اجتماع مهم مع كبرى شركات تصنيع الأسلحة على خلفية الحرب... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة التواصل الإجتماعي "تروث سوشيال": "اختتمنا للتو اجتماعا مثمرا للغاية مع أكبر شركات تصنيع الأسلحة الدفاعية الأمريكية، حيث ناقشنا الإنتاج وجداول الإنتاج، وقد وافقوا على زيادة إنتاج أسلحة الفئة الممتازة أربعة أضعاف".وأردف ترامب: "لدينا مخزون غير محدود تقريبا من الذخائر المتوسطة والمتوسطة العليا، والتي نستخدمها، على سبيل المثال، في إيران، واستخدمناها مؤخرا في فنزويلا".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية العسكرية ضد إيران من المتوقع أن يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يكفي من السلاح لتحقيق أهدافها في إيران.وقالت ليفيت للصحفيين: "نتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف العملية من 4 إلى 6 أسابيع، ونحن نحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق هذه الأهداف".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
ترامب يعلن مضاعفة إنتاج الأسلحة "فائقة الجودة" أربع مرات
21:27 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 21:29 GMT 06.03.2026)
في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الدفاعي الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نتائج اجتماع مهم مع كبرى شركات تصنيع الأسلحة على خلفية الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة التواصل الإجتماعي "تروث سوشيال": "اختتمنا للتو اجتماعا مثمرا للغاية مع أكبر شركات تصنيع الأسلحة الدفاعية الأمريكية، حيث ناقشنا الإنتاج وجداول الإنتاج، وقد وافقوا على زيادة إنتاج أسلحة الفئة الممتازة أربعة أضعاف".
وأضاف ترامب: "إذ نسعى للوصول، بأسرع وقت ممكن، إلى أعلى مستويات الإنتاج. بدأ التوسع قبل ثلاثة أشهر من الاجتماع، وبدأت بالفعل عمليات إنشاء المصانع وإنتاج العديد من هذه الأسلحة".
وأردف ترامب: "لدينا مخزون غير محدود تقريبا من الذخائر المتوسطة والمتوسطة العليا، والتي نستخدمها، على سبيل المثال، في إيران، واستخدمناها مؤخرا في فنزويلا".
وتابع الرئيس الأمريكي: "ومع ذلك، فقد زدنا أيضا الطلبات على هذه المستويات. ومثّل الشركات في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون لشركات بي إيه إي سيستمز، بوينغ، هانيويل إيروسبيس، إل 3 هاريس لحلول الصواريخ، لوكهيد مارتن، نورثروب غرومان، ورايثيون، واختُتم الاجتماع بتحديد موعد لاجتماع آخر خلال شهرين. وتتنافس الولايات في جميع أنحاء البلاد على هذه المصانع الجديدة".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية
خلال العملية العسكرية ضد إيران من المتوقع أن يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يكفي من السلاح لتحقيق أهدافها في إيران.
وقالت ليفيت للصحفيين: "نتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف العملية من 4 إلى 6 أسابيع
، ونحن نحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق هذه الأهداف".
وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من الذخيرة لتحقيق أهدافها في إيران، قائلة: "لدينا مخزونات من الذخيرة والأسلحة أكثر من كافية لتحقيق أهدافنا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.