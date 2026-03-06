خبير أرجنتيني لـ" سبوتنيك": العقوبات والحروب لم تسقط الخصوم والولايات المتحدة تفقد حلفاءها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/خبير-أرجنتيني-لـ-سبوتنيك-العقوبات-والحروب-لم-تسقط-الخصوم-والولايات-المتحدة-تفقد-حلفاءها--1111171984.html
خبير أرجنتيني لـ" سبوتنيك": العقوبات والحروب لم تسقط الخصوم والولايات المتحدة تفقد حلفاءها
خبير أرجنتيني لـ" سبوتنيك": العقوبات والحروب لم تسقط الخصوم والولايات المتحدة تفقد حلفاءها
سبوتنيك عربي
انتقد خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني أليخاندرو ماركو ديل بونت، ما وصفه بنهج الولايات المتحدة القائم على التدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرا أن الأحداث... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T20:46+0000
2026-03-06T20:46+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101782/87/1017828730_0:302:2908:1938_1920x0_80_0_0_34dd6a51e3817de365ae17f971061b75.jpg
وقال ديل بونت، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك موندو": " أعتقد أن الأمور تغيرت جذريا بدءا من غزة، حيث شاهد العالم الإبادة الجماعية مباشرة دون أن يعترض بكلمة واحدة. فقد حدث شيء مشابه في فنزويلا ، مع أن فنزويلا لا تُقارن بإيران، بالطبع، لأن كل شيء هناك تم بالتراضي. ومع ذلك، فقد أُزيح الرئيس، والتزم العالم الصمت، لم تُدلِ أمريكا اللاتينية بأي تصريح. لكن الأمر لا يقتصر على مجرد الكلام، بل كان لا بد من فعل شيء، لأن ما يحدث عبثي تماما". وتابع ديل بونت: "الآن انقلبت الموازين، لكن النهج واحد وهو أولا نقصف، ثم يخرج الشعب إلى الشوارع، ويسقط النظام، ويعيد الديمقراطية. لكن لم تُثمر أي من هذه المناهج، ولا حتى العقوبات المفروضة على روسيا. يبدو أنه تم تقديم عشرين حزمة، ومع كل واحدة منها أعلنوا أن النظام على وشك الانهيار حتما، فأين هو الآن؟ ها هو ذا، لا يزال هنا".وتساءل الخبير الأرجنتيني: "لماذا؟ لأنكم (الولايات المتحدة) في هذا الأمر أنتم مخطئون تماما، ولا تدركون مع من تتعاملون. يتضح هذا جليا في حالة إيران، كانت إيران تستعد لهذه المواجهة، وأنتم تستعرضون ترساناتكم، متسائلين عما إذا كانت لديكم أسلحة كافية لمواصلة الهجوم. في الوقت نفسه، أنتم تُنَفِّرون جميع الحلفاء الذين دعموا العلاقة مع الولايات المتحدة، استنادًا إلى مبدأ "المال أولًا، ثم سأحميكم. لديكم مظلة دفاعية أمريكية تدعمكم".وشكك ديل بونت في فعالية هذه المظلة، قائلا: "اتضح الآن أنه لا وجود لما يُسمى المظلة الأمريكية". وأضاف أن "هذه المنظومة بدأت بالتداعي بعد تدمير عدد من القواعد في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه " ما استغرق بناؤه من هذه المنظومات سنوات، لا أعرف إن كان قد زال تماما، لكنه مُقوَّض بشدة".وختم ديل بونت حديثه بالقول: "وفقا للخبير العسكري سكوت ريتر، سيتطلب ترميم هذه المنظومة نحو 100 مليار دولار. كيف تنوون تمويل ذلك؟ بالطبع، هذا ممكن نظريا، لا أقول إنه مستحيل. لكن حلفاءكم يرون أنكم ضعفاء وغير قادرين على حمايتهم".
https://sarabic.ae/20260306/إيران-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-ضد-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-1111168522.html
https://sarabic.ae/20260306/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يستفيد-من-ضرب-إيران-سياسيا-والإسرائيليون-من-يدفعون-الثمن-1111168072.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101782/87/1017828730_106:0:2690:1938_1920x0_80_0_0_fd8cfd228b01580e0ed81db725d159ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, إيران

خبير أرجنتيني لـ" سبوتنيك": العقوبات والحروب لم تسقط الخصوم والولايات المتحدة تفقد حلفاءها

20:46 GMT 06.03.2026
© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadehاختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016.
اختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh
تابعنا عبر
حصري
انتقد خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني أليخاندرو ماركو ديل بونت، ما وصفه بنهج الولايات المتحدة القائم على التدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرا أن الأحداث الأخيرة كشفت تحولات عميقة في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الأزمات.
وقال ديل بونت، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك موندو": " أعتقد أن الأمور تغيرت جذريا بدءا من غزة، حيث شاهد العالم الإبادة الجماعية مباشرة دون أن يعترض بكلمة واحدة. فقد حدث شيء مشابه في فنزويلا ، مع أن فنزويلا لا تُقارن بإيران، بالطبع، لأن كل شيء هناك تم بالتراضي. ومع ذلك، فقد أُزيح الرئيس، والتزم العالم الصمت، لم تُدلِ أمريكا اللاتينية بأي تصريح. لكن الأمر لا يقتصر على مجرد الكلام، بل كان لا بد من فعل شيء، لأن ما يحدث عبثي تماما".
وأضاف: "بدأت الاحتجاجات في إيران - ظاهريا عفوية، ولكن يبدو أنها كانت مدفوعة بكثرة من المحرضين. في ذلك الوقت، بررت الولايات المتحدة موقفها قائلة: "بما أن السلطات تقمعهم، فسنقصفهم - لكي تستعيد إيران ديمقراطيتها". ولكن بما أن معظم المتظاهرين كانوا محرضين، فقد تم اعتقالهم، وتوقفت الاضطرابات، وفشلت العملية".
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
إيران تتوعد بتصعيد عملياتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل
19:41 GMT
وتابع ديل بونت: "الآن انقلبت الموازين، لكن النهج واحد وهو أولا نقصف، ثم يخرج الشعب إلى الشوارع، ويسقط النظام، ويعيد الديمقراطية. لكن لم تُثمر أي من هذه المناهج، ولا حتى العقوبات المفروضة على روسيا. يبدو أنه تم تقديم عشرين حزمة، ومع كل واحدة منها أعلنوا أن النظام على وشك الانهيار حتما، فأين هو الآن؟ ها هو ذا، لا يزال هنا".

وأردف: "أعتقد أن هذا تحليل معيب للغاية، بل معيب تماما، ومنطقه معيب بنفس القدر. المشكلة أن العالم متقاعس، يرتكبون خطأً تلو الآخر، لكن، في رأيي،سينتهي كل شيء نهاية سيئة، سيئة بمعنى أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعانيان أكثر من غيرهما".

وتساءل الخبير الأرجنتيني: "لماذا؟ لأنكم (الولايات المتحدة) في هذا الأمر أنتم مخطئون تماما، ولا تدركون مع من تتعاملون. يتضح هذا جليا في حالة إيران، كانت إيران تستعد لهذه المواجهة، وأنتم تستعرضون ترساناتكم، متسائلين عما إذا كانت لديكم أسلحة كافية لمواصلة الهجوم. في الوقت نفسه، أنتم تُنَفِّرون جميع الحلفاء الذين دعموا العلاقة مع الولايات المتحدة، استنادًا إلى مبدأ "المال أولًا، ثم سأحميكم. لديكم مظلة دفاعية أمريكية تدعمكم".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من ضرب إيران سياسيا والإسرائيليون من يدفعون الثمن
19:24 GMT
وشكك ديل بونت في فعالية هذه المظلة، قائلا: "اتضح الآن أنه لا وجود لما يُسمى المظلة الأمريكية". وأضاف أن "هذه المنظومة بدأت بالتداعي بعد تدمير عدد من القواعد في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه " ما استغرق بناؤه من هذه المنظومات سنوات، لا أعرف إن كان قد زال تماما، لكنه مُقوَّض بشدة".
وختم ديل بونت حديثه بالقول: "وفقا للخبير العسكري سكوت ريتر، سيتطلب ترميم هذه المنظومة نحو 100 مليار دولار. كيف تنوون تمويل ذلك؟ بالطبع، هذا ممكن نظريا، لا أقول إنه مستحيل. لكن حلفاءكم يرون أنكم ضعفاء وغير قادرين على حمايتهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала