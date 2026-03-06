إيران تتوعد بتصعيد عملياتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/إيران-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-ضد-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-1111168522.html
إيران تتوعد بتصعيد عملياتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل
إيران تتوعد بتصعيد عملياتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني أن طهران ستصعد من عملياتها الهجومية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة قد تشهد ما وصفه بمفاجآت أكبر. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T19:41+0000
2026-03-06T19:41+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262369_0:56:1050:647_1920x0_80_0_0_14a01de1e020b29b78c3e0bb78568c56.jpg
وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإيراني بإطلاق صاروخ أرض– بحر باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.وفي السياق ذاته، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية العسكرية ضد إيران من المتوقع أن يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يكفي من السلاح لتحقيق أهدافها في إيران.وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من الذخيرة لتحقيق أهدافها في إيران، قائلة: "لدينا مخزونات من الذخيرة والأسلحة أكثر من كافية لتحقيق أهدافنا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/مسؤول-أمريكي-سابق-مزاعم-واشنطن-حول-تدمير-منصات-الصواريخ-الإيرانية-تفتقر-إلى-المصداقية-1111160923.html
https://sarabic.ae/20260306/البيت-الأبيض-أمريكا-تمتلك-ما-يكفي-من-السلاح-لتحقيق-أهدافها-في-إيران-1111166674.html
https://sarabic.ae/20260306/مسؤول-أمريكي-سابق-مزاعم-واشنطن-حول-تدمير-منصات-الصواريخ-الإيرانية-تفتقر-إلى-المصداقية-1111160923.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262369_57:0:994:703_1920x0_80_0_0_a49d29f935301f29cd1e38d5541255a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل

إيران تتوعد بتصعيد عملياتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

19:41 GMT 06.03.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)إطلاق صواريخ في إيران
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإيراني أن طهران ستصعد من عملياتها الهجومية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة قد تشهد ما وصفه بمفاجآت أكبر.
وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإيراني بإطلاق صاروخ أرض– بحر باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وجاء في بيان للجيش أن "نظام الصواريخ التابع للقوات البحرية الإيرانية أطلق صاروخ أرض–بحر باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن".

تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
مسؤول أمريكي سابق: مزاعم واشنطن حول تدمير منصات الصواريخ الإيرانية تفتقر إلى المصداقية
16:51 GMT
وفي السياق ذاته، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية العسكرية ضد إيران من المتوقع أن يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يكفي من السلاح لتحقيق أهدافها في إيران.
وقالت ليفيت للصحفيين: "نتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف العملية من 4 إلى 6 أسابيع، ونحن نحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق هذه الأهداف".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
البيت الأبيض: أمريكا تتوقع استمرار العملية ضد إيران 4-6 أسابيع
19:01 GMT
وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من الذخيرة لتحقيق أهدافها في إيران، قائلة: "لدينا مخزونات من الذخيرة والأسلحة أكثر من كافية لتحقيق أهدافنا".

وأشارت إلى أن الضربات الصاروخية الإيرانية الانتقامية انخفضت بنسبة 90%، وقالت: "في الواقع، انخفضت ضرباتهم الصاروخية الباليستية الانتقامية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة بنسبة 90% خلال الأيام الستة الماضية فقط".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
مسؤول أمريكي سابق: مزاعم واشنطن حول تدمير منصات الصواريخ الإيرانية تفتقر إلى المصداقية
16:51 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала