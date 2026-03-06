https://sarabic.ae/20260306/إيران-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-ضد-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-1111168522.html

إيران تتوعد بتصعيد عملياتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن الجيش الإيراني أن طهران ستصعد من عملياتها الهجومية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة قد تشهد ما وصفه بمفاجآت أكبر. 06.03.2026

وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإيراني بإطلاق صاروخ أرض– بحر باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.وفي السياق ذاته، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية العسكرية ضد إيران من المتوقع أن يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ما يكفي من السلاح لتحقيق أهدافها في إيران.وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من الذخيرة لتحقيق أهدافها في إيران، قائلة: "لدينا مخزونات من الذخيرة والأسلحة أكثر من كافية لتحقيق أهدافنا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

