مسؤول أمريكي سابق: مزاعم واشنطن حول تدمير منصات الصواريخ الإيرانية تفتقر إلى المصداقية

وقال باين لوكالة "سبوتنيك: "بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب بشكل واضح بشأن عدد الخسائر العسكرية الأمريكية في الحرب الحالية مع إيران، فإن صحة الادعاءات الأخرى التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية مشكوك فيها". وأضاف: "أعتقد أن تقديرات الولايات المتحدة للعدد الإجمالي للصواريخ الباليستية الإيرانية أقل بكثير من الواقع، إذ أظن أن إيران قد تمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ في مخزونها".ولفت باين إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان نقصًا حادًا في مخزونهما من الصواريخ الهجومية وأنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، حيث يُحتمل نفاد الأخيرة بحلول الأسبوع المقبل. وأكمل: "قد تجد الولايات المتحدة نفسها قريبًا عاجزة عن حماية جميع أصولها من الهجمات الإيرانية، في الوقت الذي تعمل فيه إيران بشكل منهجي على تفكيك قدرات الرادار الأمريكية في المنطقة، مما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على إسقاط الصواريخ الإيرانية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

