مسؤول أمريكي سابق: مزاعم واشنطن حول تدمير منصات الصواريخ الإيرانية تفتقر إلى المصداقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/مسؤول-أمريكي-سابق-مزاعم-واشنطن-حول-تدمير-منصات-الصواريخ-الإيرانية-تفتقر-إلى-المصداقية-1111160923.html
مسؤول أمريكي سابق: مزاعم واشنطن حول تدمير منصات الصواريخ الإيرانية تفتقر إلى المصداقية
مسؤول أمريكي سابق: مزاعم واشنطن حول تدمير منصات الصواريخ الإيرانية تفتقر إلى المصداقية
سبوتنيك عربي
شكك المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، ديفيد تي. باين، في صحة تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية حول تدمير منصات صواريخ إيرانية، مؤكدًا أن غالبية هذه... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T16:51+0000
2026-03-06T16:51+0000
إيران
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091730728_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_276becb8320b3cc800891a4b0c56d524.jpg
وقال باين لوكالة "سبوتنيك: "بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب بشكل واضح بشأن عدد الخسائر العسكرية الأمريكية في الحرب الحالية مع إيران، فإن صحة الادعاءات الأخرى التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية مشكوك فيها". وأضاف: "أعتقد أن تقديرات الولايات المتحدة للعدد الإجمالي للصواريخ الباليستية الإيرانية أقل بكثير من الواقع، إذ أظن أن إيران قد تمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ في مخزونها".ولفت باين إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان نقصًا حادًا في مخزونهما من الصواريخ الهجومية وأنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، حيث يُحتمل نفاد الأخيرة بحلول الأسبوع المقبل. وأكمل: "قد تجد الولايات المتحدة نفسها قريبًا عاجزة عن حماية جميع أصولها من الهجمات الإيرانية، في الوقت الذي تعمل فيه إيران بشكل منهجي على تفكيك قدرات الرادار الأمريكية في المنطقة، مما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على إسقاط الصواريخ الإيرانية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260306/القدرات-الصاروخية-لدول-الشرق-الأوسط-على-خلفية-الحرب-ضد-إيران-الأنواع-ومدى-الاستهداف-1111137014.html
https://sarabic.ae/20260306/دكتور-في-العلاقات-الدولية-ما-يجري-في-إيران-جزء-من-الحرب-التي-أطلقها-الغرب-على-كل-القوى-غير-الغربية--1111159686.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091730728_126:0:2498:1779_1920x0_80_0_0_6cabfed0cab16cb2b7d26190e6b49022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول أمريكي سابق: مزاعم واشنطن حول تدمير منصات الصواريخ الإيرانية تفتقر إلى المصداقية

16:51 GMT 06.03.2026
© AP Photoتدريبات الحرس الثوري الإيراني
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
شكك المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، ديفيد تي. باين، في صحة تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية حول تدمير منصات صواريخ إيرانية، مؤكدًا أن غالبية هذه المنصات قد تبقى ناجية حتى في حال استمرت الحرب لعدة أشهر.
وقال باين لوكالة "سبوتنيك: "بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب بشكل واضح بشأن عدد الخسائر العسكرية الأمريكية في الحرب الحالية مع إيران، فإن صحة الادعاءات الأخرى التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية مشكوك فيها".

وأشار باين إلى أن التقييم الدقيق لخسائر إيران أمر صعب أيضاً، نظراً لعدم وضوح ما إذا كانت مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية تأخذ في الحسبان الأهداف الوهمية والتقليدية.

إطلاق صاروخ خلال مناورات عسكرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في مضيق هرمز. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
القدرات الصاروخية لدول الشرق الأوسط على خلفية الحرب ضد إيران... الأنواع ومدى الاستهداف
11:00 GMT
وأضاف: "أعتقد أن تقديرات الولايات المتحدة للعدد الإجمالي للصواريخ الباليستية الإيرانية أقل بكثير من الواقع، إذ أظن أن إيران قد تمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ في مخزونها".

وأكد باين أنه على الرغم من نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية المتنقلة، فقد أصبح الجيش الإيراني بارعاً في حماية منصاته المتبقية من التدمير، مشيرا إلى أنه من المرجح أن معظم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، وخاصة تلك المخبأة في أعماق الأرض، "ستنجو من الحرب" حتى لو استمرت لأشهر.

ولفت باين إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان نقصًا حادًا في مخزونهما من الصواريخ الهجومية وأنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، حيث يُحتمل نفاد الأخيرة بحلول الأسبوع المقبل.
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية
15:43 GMT
وأكمل: "قد تجد الولايات المتحدة نفسها قريبًا عاجزة عن حماية جميع أصولها من الهجمات الإيرانية، في الوقت الذي تعمل فيه إيران بشكل منهجي على تفكيك قدرات الرادار الأمريكية في المنطقة، مما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على إسقاط الصواريخ الإيرانية".

وتابع: "أثبتت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عدم فعاليتها إلى حد كبير ضد الصواريخ الباليستية والفرط صوتية الإيرانية، مشيرا إلى أنه "في حرب استنزاف طويلة الأمد كما يبدو أن هذه الحرب ستكون، من المرجح أن تخرج إيران منتصرة".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала