بث مباشر من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت
وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بعض الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء منازلهم، وأعلن بأنه بدأ بتنفيذ عمليات عسكرية في منطقة مزارع شبعا جنوبي لبنان.
تنقل وكالة "سبوتنيك" تغطية مباشرة من الضاحية الجنوبية في لبنان، وذلك بعد إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء الضاحية بضرورة إخلاء منازلهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان.ويعد هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء الواسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت حركة نزوح كثيفة، عقب إنذارات وجهتها إسرائيل لسكان هذه المناطق بالإخلاء وعدم العودة إليها.
08:48 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 09:16 GMT 06.03.2026)
تنقل وكالة "سبوتنيك" تغطية مباشرة من الضاحية الجنوبية في لبنان، وذلك بعد إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء الضاحية بضرورة إخلاء منازلهم.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه "قتل 123 شخصًا وأُصيب 683 آخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
ويعد هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء الواسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت حركة نزوح كثيفة، عقب إ
نذارات وجهتها إسرائيل لسكان هذه المناطق بالإخلاء وعدم العودة إليها.