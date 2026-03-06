https://sarabic.ae/20260306/بزشكيان-إيران-تتوقع-دعم-روسيا-في-ظل-الهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-1111175862.html
بزشكيان: إيران تتوقع دعم روسيا في ظل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن إيران تتوقع من روسيا، عبر إمكاناتها على الساحة الدولية، دعم الحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية في ظل الهجمات...
وأضاف بزشكيان، بحسب ما ورد في بيان صحفي نُشر على قناة الرئاسة الإيرانية على تليغرام: "تتوقع إيران أن تستخدم روسيا إمكاناتها على الساحة الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في ظل الهجمات الحالية (من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل )".وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن إيران تتوقع من روسيا، عبر إمكاناتها على الساحة الدولية، دعم الحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية في ظل الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف بزشكيان، بحسب ما ورد في بيان صحفي نُشر على قناة الرئاسة الإيرانية على تليغرام: "تتوقع إيران أن تستخدم روسيا إمكاناتها على الساحة الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في ظل الهجمات الحالية (من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل )".
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.