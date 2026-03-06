https://sarabic.ae/20260306/ريابكوف-الولايات-المتحدة-تقترح-أفكارا-غير-واقعية-لاتفاق-يحل-محل-معاهدة-ستارت-الجديدة-1111174207.html

ريابكوف: الولايات المتحدة تقترح أفكارا غير واقعية لاتفاق يحل محل معاهدة ستارت الجديدة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الولايات المتحدة تطرح أفكارا غير واقعية فيما يتعلق باتفاق قد يحل محل معاهدة "ستارت" الجديدة التي انتهت... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "رفضت الولايات المتحدة مبادرتنا البنّاءة وسهلة التنفيذ في ما يتعلق بمرحلة ما بعد معاهدة ستارت الجديدة، وطرحت بدلا منها أفكارًا بديلة نعتبرها غير واقعية. وعلى وجه الخصوص، ربطت واشنطن بشكل صارم آفاق التوصل إلى أي اتفاق جديد بمشاركة الصين فيه".وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.

