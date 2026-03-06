https://sarabic.ae/20260306/ريابكوف-الولايات-المتحدة-تقترح-أفكارا-غير-واقعية-لاتفاق-يحل-محل-معاهدة-ستارت-الجديدة-1111174207.html
ريابكوف: الولايات المتحدة تقترح أفكارا غير واقعية لاتفاق يحل محل معاهدة ستارت الجديدة
ريابكوف: الولايات المتحدة تقترح أفكارا غير واقعية لاتفاق يحل محل معاهدة ستارت الجديدة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الولايات المتحدة تطرح أفكارا غير واقعية فيما يتعلق باتفاق قد يحل محل معاهدة "ستارت" الجديدة التي انتهت... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار روسيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "رفضت الولايات المتحدة مبادرتنا البنّاءة وسهلة التنفيذ في ما يتعلق بمرحلة ما بعد معاهدة ستارت الجديدة، وطرحت بدلا منها أفكارًا بديلة نعتبرها غير واقعية. وعلى وجه الخصوص، ربطت واشنطن بشكل صارم آفاق التوصل إلى أي اتفاق جديد بمشاركة الصين فيه".وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن الولايات المتحدة تطرح أفكارا غير واقعية فيما يتعلق باتفاق قد يحل محل معاهدة "ستارت" الجديدة التي انتهت صلاحيتها، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك جيدًا موقف بكين لكنها تصر رغم ذلك على إشراك الصين في الاتفاق المستقبلي.
وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "رفضت الولايات المتحدة مبادرتنا البنّاءة وسهلة التنفيذ في ما يتعلق بمرحلة ما بعد معاهدة ستارت الجديدة، وطرحت بدلا منها أفكارًا بديلة نعتبرها غير واقعية. وعلى وجه الخصوص، ربطت واشنطن بشكل صارم آفاق التوصل إلى أي اتفاق جديد بمشاركة الصين فيه".
وأضاف: "من الواضح أن الأميركيين يدركون تماما الموقف الثابت لأصدقائنا الصينيين، الذين يستبعدون بشكل قاطع في المرحلة الحالية الانضمام إلى مثل هذا الاتفاق. ومن الناحية المنطقية، فإن هذا يعني أنه لا توجد في الوقت الراهن أي أسس للحديث عن اتفاق جديد".
وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت"
الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها
، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.