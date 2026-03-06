https://sarabic.ae/20260306/سيارتو-المفوضية-الأوروبية-انحازت-إلى-جانب-كييف-في-الخلاف-حول-خط-دروجبا-1111153483.html
سيارتو: المفوضية الأوروبية انحازت إلى جانب كييف في الخلاف حول خط "دروجبا"
صرح وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المفوضية الأوروبية ردت على الرسالة المشتركة المقدمة من هنغاريا وسلوفاكيا بشأن عرقلة... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال سيارتو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إم تي أي: "لقد أصبح من الواضح أن كييف تتواطأ مع بروكسل، حيث ردت المفوضية الأوروبية على الرسالة المشتركة للحكومتين الهنغارية والسلوفاكية بعد أكثر من عشرة أيام". وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا" في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألمتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا. من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
https://sarabic.ae/20260305/أوربان-المجر-لن-تتنازل-لأوكرانيا-بشأن-دروجبا-وكييف-ستهزم-بالقوة-1111098267.html
صرح وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المفوضية الأوروبية ردت على الرسالة المشتركة المقدمة من هنغاريا وسلوفاكيا بشأن عرقلة إمدادات خط أنابيب النفط "دروجبا"، لكنها لم تدعم الدولتين الأعضاء، بل وقفت إلى جانب كييف.
وقال سيارتو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إم تي أي: "لقد أصبح من الواضح أن كييف تتواطأ مع بروكسل، حيث ردت المفوضية الأوروبية على الرسالة المشتركة للحكومتين الهنغارية والسلوفاكية بعد أكثر من عشرة أيام".
وأضاف: "في هذه الرسالة، لم يقفوا على الإطلاق للدفاع عن المجر وسلوفاكيا، بل زعموا أن البلدين لا يواجهان مشاكل في الإمدادات. لقد برروا موقف الأوكرانيين بدلًا من الدفاع عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألمتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا.
وبحسب وسائل إعلام، لا يستأنف النظام في كييف النقل عبر خط الأنابيب، زاعما أنه تضرر بسبب "هجمات روسية". وردًا على ذلك، أوقفت براتيسلافا نقل الكهرباء الطارئ. وترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب سليم، وأن وقف الإمدادات قرار سياسي يهدف إلى الابتزاز من أجل تقريب أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.
المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.