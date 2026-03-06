https://sarabic.ae/20260306/سيارتو-المفوضية-الأوروبية-انحازت-إلى-جانب-كييف-في-الخلاف-حول-خط-دروجبا-1111153483.html

سيارتو: المفوضية الأوروبية انحازت إلى جانب كييف في الخلاف حول خط "دروجبا"

صرح وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المفوضية الأوروبية ردت على الرسالة المشتركة المقدمة من هنغاريا وسلوفاكيا بشأن عرقلة...

وقال سيارتو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إم تي أي: "لقد أصبح من الواضح أن كييف تتواطأ مع بروكسل، حيث ردت المفوضية الأوروبية على الرسالة المشتركة للحكومتين الهنغارية والسلوفاكية بعد أكثر من عشرة أيام". وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا" في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألمتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا. من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.

