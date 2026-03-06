عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية

14:46 GMT 06.03.2026
راديو
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل لمنع استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لأحياء عدة، والعمل على وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وسط جهود دبلوماسية لبنانية لوقف القصف الإسرائيلي.
وطالبت باريس تل أبيب بـ"الامتناع عن أي تدخل بري أو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي اللبنانية".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعمل على حماية الرجال والنساء الفرنسيين وحلفائها، مشددًا في الوقت نفسه على وقوف باريس إلى جانب لبنان.
ودعا ماكرون أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان، كما حث القادة الإيرانيين على عدم توريط لبنان أكثر في حرب "لا علاقة له بها".
قال المحلل السياسي اللبناني خليل نصر الله إنه رغم إجراء الرئيس الفرنسي الاتصالات إلا أن القصف على الجنوب اللبناني ما زال مستمرًا، ما يعني أن مساعي باريس لم تحقق نتيجة.
وأضاف أن الأمور أصبحت مرتبطة بالبعد الميداني، فإسرائيل لديها تصور وهدف معين، وفي المقابل طلب حزب الله إخلاء مستوطنات حدودية في الشمال، مؤكدًا أن المسؤولين الإسرائيليين لا يمكنهم تقديم أي أوراق تطمئن الجانب اللبناني لأن لديهم خطة موضوعة مسبقًا بشأن الجنوب.
وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لمواجهة أي غزو بري أمريكي محتمل، وأكد عراقجي أن إيران لا ترى سببًا لإجراء مزيد من المحادثات مع واشنطن، مشددًا على أن طهران لم تطلب وقفًا لإطلاق النار.
وأضاف عراقجي أن أي غزو بري سيكون ذلك كارثة كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إيران لم تطلب وقفًا لإطلاق النار، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت أنحاء البلاد.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، وأضاف ترامب أن الإيرانيين خسروا كل شيء، خسروا أسطولهم البحري وكل ما يمكن أن يخسروه، وردًا على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عملية برية ستكون كارثية بالنسبة للأمريكيين، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".

قال الخبير الاستراتيجي محسن الشوبكي، إن تصريح وزير الخارجية الإيراني الأخير يأتي في إطار داخلي أكثر منه خارجي، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع معنويات الشعب الإيراني، وليس إلى توجيه رسائل مباشرة للولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأوضح أن الوزير الإيراني يدرك تمامًا غياب التكافؤ في القوة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، كما يعلم أن خيار الغزو البري غير مطروح حاليًا لدى واشنطن.
وأشار الشوبكي إلى أن السياسة الأمريكية ما زالت غير واضحة المعالم، لكنها تتبع السردية الإسرائيلية القائمة على "الحرب ثم الحرب"، دون وجود خطة لليوم التالي بعد الضربات الجوية.
وانتقد استهداف الطائرات الأمريكية والإسرائيلية لمناطق مدنية، بينها مدارس، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الأطفال، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب بنك أهداف حقيقي لدى واشنطن وتل أبيب.
ترامب: ابن خامنئي خيار غير مقبول ويجب أن يشارك هو في اختيار القيادة الجديدة في إيران
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته بالمشاركة شخصيًا في اختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم.
وقال ترامب إنهم يضيعون وقتهم وإن اختيار نجل خامنئي مضيعة للوقت، مؤكدًا أنه يجب أن يشارك في عملية التعيين، كما حدث مع ديلسي رودريغيز في فنزويلا".
وكانت وسائل إعلام غربية قالت إن المرشح الأبرز لقيادة إيران هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.
كما يُنظر في ترشيح علي رضا عرفي، عضو مجلس الحكم المؤقت، وحفيد المرشد الأعلى الأول حسن الخميني.
وكان ترامب قد صرح أن رضا بهلوي، ابن الشاه السابق، الذي يحاول تقديم نفسه كزعيم في حال سقوط النظام الإيراني، ليس شخصًا مناسبًا لتولي القيادة في إيران.

قال أستاذ العلاقات الدولية د. رائد المصري، إن دخول إسرائيل المباشر على خط النزاع وحّد القوى السياسية داخل إيران خلف النظام، بعدما اعتُبر الهجوم اعتداءً وجوديًا، وشدد المصري على أن النظام السياسي الإيراني يتمتع بتركيبة معقدة، إذ يخضع اختيار المرشد الأعلى لمجلس خبراء القيادة المؤلف من 86 عضوًا، ما يجعل من الصعب على أي قوة خارجية فرض بديل سياسي.

وأكد أن الشعب الإيراني، رغم اعتراضاته الداخلية، يلتف حول النظام في مواجهة الضغوط الخارجية، وهو ما ساعد طهران على تحويل الأزمة إلى قضية دولية كبرى.
وقال المصري إن الحرب الحالية لا تسير وفق ما يريده نتنياهو أو الإدارة الأميركية، بل وفق معطيات أزمة دولية متصاعدة، حيث يعيش الشعب الإسرائيلي تحت ضغط أمني كبير، فيما تواجه واشنطن مأزقًا استراتيجيًا نتيجة سوء تقديرها لقوة إيران.
وأكد أن استمرار الولايات المتحدة في الانخراط الكامل في السردية الإسرائيلية سيؤدي إلى مزيد من الفشل، وأن الحل يكمن في فتح قنوات حوار عقلانية بدلًا من الرهان على إسقاط النظام الإيراني بالقوة.
الدفاع التركية تنفي تقارير بشأن تدفق جماعي للاجئين من إيران
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، تقارير إعلامية تتحدث عن تدفق جماعي للاجئين من إيران إلى تركيا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن سلطات الاتحاد الأوروبي تخشى أزمة هجرة جديدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إن السلطات التركية أغلقت الحدود مع إيران بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف أكتورك أن القوات المسلحة التركية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو في حال حدوث تدفق للمهاجرين من إيران، داعيًا المواطنين إلى تجاهل التكهنات حول الهجرة الجماعية المزعومة.

قال الكاتب الصحفي العراقي منتظر العطية، إن كثرة الشائعات أساس في كل حرب وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجيد استخدام هذه الأداة في مواجهاته العسكرية أو مفاوضاته السياسية.

وأضاف أن تركيا ستغلق حدودها لكنها لن تستطيع السيطرة على هذا العدد الكبير من المهاجرين في حال حدوث أي اختلال في أي منطقة بإيران، والاقتصاد التركي لن يستطيع تحمل ضغط النازحين الإيرانيين.
السيسي يقول إن مصر مستمرة في جهود الوساطة... والصين تعلن إرسال مبعوث لها لخفض التوترات في الشرق الأوسط
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت حريصة على منع التصعيد لأنها تدرك من تجربتها أن الحروب تجلب الخراب والدمار وتضر بمصالح الشعوب، مؤكدًا استمرار جهود الوساطة المخلصة لوقف الحرب لتفادي تداعياتها الكبيرة.
وأوضح أن الحرب تعكس أخطاء في الحسابات والتقديرات، مشيرًا إلى أن مصر واجهت تحديات وإساءات في السنوات الماضية لكنها مارست "صبرًا جميلًا" أثبت نجاحه في التعامل مع بعض الدول.
في الوقت نفسه، أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوثها الخاص المعني بشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، إلى دول المنطقة لـ"بذل جهود الوساطة"، في ظل اتساع دائرة الحرب على إيران، وتصاعد التوترات هناك.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية منفصلة أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني.
قال دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية المصري، إن مصر تبذل جهودًا على المستوى الرئاسي والوزاري للتواصل خاصة مع الولايات المتحدة وإيران، لمحاولة احتواء الوضع حتى قبل اشتعال المعارك العسكرية.
وأشار سلامة إلى حديث الرئيس المصري بأن مصر تبذل جهودًا مخلصة ومستنيرة، وهو ما يعني أن مصر لا غرض لها سوى احتواء الموقف وعدم تفاقمه، حتى لا يواجه العالم المزيد من الأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية.
