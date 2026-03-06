https://sarabic.ae/20260306/عون-يطلب-من-ماكرون-التدخل-لإيقاف-إسرائيل-عن-قصف-الضاحية-الجنوبية-1111155437.html

عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل لمنع استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لأحياء عدة،... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وطالبت باريس تل أبيب بـ"الامتناع عن أي تدخل بري أو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي اللبنانية".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعمل على حماية الرجال والنساء الفرنسيين وحلفائها، مشددًا في الوقت نفسه على وقوف باريس إلى جانب لبنان.ودعا ماكرون أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان، كما حث القادة الإيرانيين على عدم توريط لبنان أكثر في حرب "لا علاقة له بها".وأضاف أن الأمور أصبحت مرتبطة بالبعد الميداني، فإسرائيل لديها تصور وهدف معين، وفي المقابل طلب حزب الله إخلاء مستوطنات حدودية في الشمال، مؤكدًا أن المسؤولين الإسرائيليين لا يمكنهم تقديم أي أوراق تطمئن الجانب اللبناني لأن لديهم خطة موضوعة مسبقًا بشأن الجنوب.وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكاقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لمواجهة أي غزو بري أمريكي محتمل، وأكد عراقجي أن إيران لا ترى سببًا لإجراء مزيد من المحادثات مع واشنطن، مشددًا على أن طهران لم تطلب وقفًا لإطلاق النار.وأضاف عراقجي أن أي غزو بري سيكون ذلك كارثة كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.وأشار إلى أن إيران لم تطلب وقفًا لإطلاق النار، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت أنحاء البلاد.من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، وأضاف ترامب أن الإيرانيين خسروا كل شيء، خسروا أسطولهم البحري وكل ما يمكن أن يخسروه، وردًا على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عملية برية ستكون كارثية بالنسبة للأمريكيين، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".وأوضح أن الوزير الإيراني يدرك تمامًا غياب التكافؤ في القوة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، كما يعلم أن خيار الغزو البري غير مطروح حاليًا لدى واشنطن.وأشار الشوبكي إلى أن السياسة الأمريكية ما زالت غير واضحة المعالم، لكنها تتبع السردية الإسرائيلية القائمة على "الحرب ثم الحرب"، دون وجود خطة لليوم التالي بعد الضربات الجوية. وانتقد استهداف الطائرات الأمريكية والإسرائيلية لمناطق مدنية، بينها مدارس، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الأطفال، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب بنك أهداف حقيقي لدى واشنطن وتل أبيب.ترامب: ابن خامنئي خيار غير مقبول ويجب أن يشارك هو في اختيار القيادة الجديدة في إيرانصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته بالمشاركة شخصيًا في اختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم.وقال ترامب إنهم يضيعون وقتهم وإن اختيار نجل خامنئي مضيعة للوقت، مؤكدًا أنه يجب أن يشارك في عملية التعيين، كما حدث مع ديلسي رودريغيز في فنزويلا".وكانت وسائل إعلام غربية قالت إن المرشح الأبرز لقيادة إيران هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. كما يُنظر في ترشيح علي رضا عرفي، عضو مجلس الحكم المؤقت، وحفيد المرشد الأعلى الأول حسن الخميني.وكان ترامب قد صرح أن رضا بهلوي، ابن الشاه السابق، الذي يحاول تقديم نفسه كزعيم في حال سقوط النظام الإيراني، ليس شخصًا مناسبًا لتولي القيادة في إيران.وأكد أن الشعب الإيراني، رغم اعتراضاته الداخلية، يلتف حول النظام في مواجهة الضغوط الخارجية، وهو ما ساعد طهران على تحويل الأزمة إلى قضية دولية كبرى.وقال المصري إن الحرب الحالية لا تسير وفق ما يريده نتنياهو أو الإدارة الأميركية، بل وفق معطيات أزمة دولية متصاعدة، حيث يعيش الشعب الإسرائيلي تحت ضغط أمني كبير، فيما تواجه واشنطن مأزقًا استراتيجيًا نتيجة سوء تقديرها لقوة إيران. وأكد أن استمرار الولايات المتحدة في الانخراط الكامل في السردية الإسرائيلية سيؤدي إلى مزيد من الفشل، وأن الحل يكمن في فتح قنوات حوار عقلانية بدلًا من الرهان على إسقاط النظام الإيراني بالقوة.الدفاع التركية تنفي تقارير بشأن تدفق جماعي للاجئين من إيراننفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، تقارير إعلامية تتحدث عن تدفق جماعي للاجئين من إيران إلى تركيا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن سلطات الاتحاد الأوروبي تخشى أزمة هجرة جديدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إن السلطات التركية أغلقت الحدود مع إيران بسبب الوضع في الشرق الأوسط.وأضاف أكتورك أن القوات المسلحة التركية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو في حال حدوث تدفق للمهاجرين من إيران، داعيًا المواطنين إلى تجاهل التكهنات حول الهجرة الجماعية المزعومة.وأضاف أن تركيا ستغلق حدودها لكنها لن تستطيع السيطرة على هذا العدد الكبير من المهاجرين في حال حدوث أي اختلال في أي منطقة بإيران، والاقتصاد التركي لن يستطيع تحمل ضغط النازحين الإيرانيين.السيسي يقول إن مصر مستمرة في جهود الوساطة... والصين تعلن إرسال مبعوث لها لخفض التوترات في الشرق الأوسطقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت حريصة على منع التصعيد لأنها تدرك من تجربتها أن الحروب تجلب الخراب والدمار وتضر بمصالح الشعوب، مؤكدًا استمرار جهود الوساطة المخلصة لوقف الحرب لتفادي تداعياتها الكبيرة.وأوضح أن الحرب تعكس أخطاء في الحسابات والتقديرات، مشيرًا إلى أن مصر واجهت تحديات وإساءات في السنوات الماضية لكنها مارست "صبرًا جميلًا" أثبت نجاحه في التعامل مع بعض الدول.في الوقت نفسه، أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوثها الخاص المعني بشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، إلى دول المنطقة لـ"بذل جهود الوساطة"، في ظل اتساع دائرة الحرب على إيران، وتصاعد التوترات هناك. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية منفصلة أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني.وأشار سلامة إلى حديث الرئيس المصري بأن مصر تبذل جهودًا مخلصة ومستنيرة، وهو ما يعني أن مصر لا غرض لها سوى احتواء الموقف وعدم تفاقمه، حتى لا يواجه العالم المزيد من الأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية.

