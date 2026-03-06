كخلية نحل لا تهدأ.. مطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/كخلية-نحل-لا-تهدأ-مطبخ-صيدا-يفتح-أبوابه-لاستقبال-النازحين-من-جنوب-لبنان---1111146315.html
كخلية نحل لا تهدأ.. مطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان
كخلية نحل لا تهدأ.. مطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
في مدينة صيدا جنوبي لبنان، يعمل المطبخ الشعبي منذ ساعات الصباح الأولى كخلية نحل لا تهدأ. أوانٍ كبيرة على النار، متطوعون يقطّعون الخضار، وآخرون يجهزون العلب... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T12:24+0000
2026-03-06T12:24+0000
لبنان
أخبار لبنان
صيدا
النزوح
الجنوب اللبناني
الجوع
مطبخ
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111145766_0:6:1258:714_1920x0_80_0_0_fa7a17146c9d66a34eaf2a299f0df123.jpg
بدأت المبادرة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، يومها اجتمع عدد من المتطوعين على فكرة بسيطة، وهي أن يبقى باب المساعدة مفتوحا لمن يحتاج. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف العمل، بل استمر المطبخ على مدى السنوات الخمس الماضية، مواكبا الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها لبنان.ويعتمد هذا الجهد بالكامل على متبرعين ومتطوعين، يقدّمون ما يستطيعون من مال ووقت وجهد. بعضهم يأتي ليطبخ، وآخرون للمساعدة في التعبئة والتوزيع، لكنهم جميعا يجتمعون حول هدف واحد، وهو أن لا يبقى أحد وحيدا في مواجهة الجوع والنزوح.وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الخميس 5 آذار ارتفعت إلى 123 شهيدا و683 جريحا.
لبنان
أخبار لبنان
الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111145766_150:0:1110:720_1920x0_80_0_0_a2f67c0e9639133a9443cc8f870c5b42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, صيدا, النزوح, الجنوب اللبناني, الجوع, مطبخ, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار لبنان, صيدا, النزوح, الجنوب اللبناني, الجوع, مطبخ, تقارير سبوتنيك, حصري

كخلية نحل لا تهدأ.. مطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان

12:24 GMT 06.03.2026
© Sputnikمطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان
مطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
في مدينة صيدا جنوبي لبنان، يعمل المطبخ الشعبي منذ ساعات الصباح الأولى كخلية نحل لا تهدأ. أوانٍ كبيرة على النار، متطوعون يقطّعون الخضار، وآخرون يجهزون العلب التي ستصل بعد قليل إلى مئات العائلات. هنا لا يُطبخ الطعام فقط، بل يُطبخ شيء من الطمأنينة في زمن الحرب.
بدأت المبادرة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، يومها اجتمع عدد من المتطوعين على فكرة بسيطة، وهي أن يبقى باب المساعدة مفتوحا لمن يحتاج. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف العمل، بل استمر المطبخ على مدى السنوات الخمس الماضية، مواكبا الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها لبنان.
خلال حرب عام 2024، تحوّل المطبخ إلى نقطة دعم يومية للنازحين من جنوب لبنان، ومع تجدد الحرب اليوم وتجدد معاناة كثيرين ممن أصبحوا دون مأوى، اتسع العمل أكثر، حيث يركز المطبخ حاليا على إعداد وجبات الإفطار للنازحين الذين ما زالوا على الطرقات أو في منازل مؤقتة ومراكز الإيواء، ليرتفع عدد الوجبات اليومية إلى ما بين 850 و900 وجبة.
© Sputnikمطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان
مطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
مطبخ صيدا يفتح أبوابه لاستقبال النازحين من جنوب لبنان
© Sputnik
ويعتمد هذا الجهد بالكامل على متبرعين ومتطوعين، يقدّمون ما يستطيعون من مال ووقت وجهد. بعضهم يأتي ليطبخ، وآخرون للمساعدة في التعبئة والتوزيع، لكنهم جميعا يجتمعون حول هدف واحد، وهو أن لا يبقى أحد وحيدا في مواجهة الجوع والنزوح.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الخميس 5 آذار ارتفعت إلى 123 شهيدا و683 جريحا.
