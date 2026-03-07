https://sarabic.ae/20260307/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-تنفيذ-عملية-خاصة-في-شرق-لبنان-1111189034.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ "عملية خاصة" في شرق لبنان
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ قواته لعملية خاصة في شرق لبنان، ليل الجمعة- السبت، حيث أنزل قوات قال إنها "للبحث عن جثة طيار مفقود".
وفقا لمنشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية خاصة في شرق لبنان ليلة السبت، وأنزل هناك قوات لاستعادة جثة الطيار الراحل رون أراد.وبحسب أدرعي، لم يتم العثور على أي دليل يتعلق بالطيار في موقع البحث وإسرائيل ستواصل البحث عن الطيار المتوفى من أجل إعادة جثمانه.وأعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان.وقال الجيش اللبناني في بيان إنه ليلة أمس "عند الساعة 22:50، رصدت وحدات الجيش 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.. على إثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار".وجاء في البيان: "تخللت الإنزال عملية قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة 3:00 فجرًا... وقد استشهد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية".أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.
12:12 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 12:14 GMT 07.03.2026)
وفقا لمنشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية خاصة في شرق لبنان ليلة السبت، وأنزل هناك قوات لاستعادة جثة الطيار الراحل رون أراد.
وأضاف: "في إطار عمليات الجيش الإسرائيلي، حاولت وحدات خاصة تحديد مكان الطيار المفقود رون أراد خلال الليل. ولم تتكبد قواتنا أي خسائر بشرية خلال العملية".
وبحسب أدرعي، لم يتم العثور على أي دليل يتعلق بالطيار في موقع البحث وإسرائيل ستواصل البحث عن الطيار المتوفى من أجل إعادة جثمانه.
وأعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان.
وقال الجيش اللبناني في بيان إنه ليلة أمس "عند الساعة 22:50، رصدت وحدات الجيش 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.. على إثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار".
وجاء في البيان: "تخللت الإنزال عملية قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة 3:00 فجرًا... وقد استشهد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية".
أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.