https://sarabic.ae/20260307/الجيش-اللبناني-يعلن-مقتل-3-عسكريين-خلال-قصف-رافق-عملية-إنزال-إسرائيلية-شرقي-لبنان-1111188680.html
الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية شرقي لبنان
الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T12:04+0000
2026-03-07T12:04+0000
2026-03-07T12:04+0000
العالم العربي
العالم
لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_0:115:1640:1038_1920x0_80_0_0_8bdf26de5490eec502a76b3145474fbd.jpg
وقال الجيش اللبناني في بيان إنه ليلة أمس "عند الساعة 22:50، رصدت وحدات الجيش 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.. على إثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار".وأصدر "حزب الله" اللبناني تحذيرات لسكان مستوطنات "كريات شمونة"، و"نهاريا" شمالي إسرائيل، من أجل مغادرة المنطقة والتوجه جنوبا.أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260307/حزب-الله-يصدر-تحذيرات-لسكان-كريات-شمونة-ونهاريا-شمالي-إسرائيل-ويطالبهم-بالتوجه-جنوبا-1111187724.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_6f84617177d154ced59bd39981a0f45e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, العالم, لبنان, إسرائيل
الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية شرقي لبنان
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان.
وقال الجيش اللبناني في بيان إنه ليلة أمس "عند الساعة 22:50، رصدت وحدات الجيش 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.. على إثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار".
وجاء في البيان: "تخللت الإنزال عملية قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة 3:00 فجرًا... وقد استشهد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية".
وأصدر "حزب الله" اللبناني تحذيرات لسكان مستوطنات "كريات شمونة"، و"نهاريا" شمالي إسرائيل، من أجل مغادرة المنطقة والتوجه جنوبا.
أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.
وأشار البيان إلى أنه عقب انكشاف القوة، شنّت الطائرات الإسرائيلية "أحزمة نارية مكثفة" تضمنت نحو 40 غارة بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات لتأمين انسحاب الوحدة، لافتًا إلى أن مدفعية الحزب استهدفت المنطقة المحيطة ومسار الانسحاب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.