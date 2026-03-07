https://sarabic.ae/20260307/الجيش-اللبناني-يعلن-مقتل-3-عسكريين-خلال-قصف-رافق-عملية-إنزال-إسرائيلية-شرقي-لبنان-1111188680.html

الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية شرقي لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان. 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه ليلة أمس "عند الساعة 22:50، رصدت وحدات الجيش 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.. على إثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار".وأصدر "حزب الله" اللبناني تحذيرات لسكان مستوطنات "كريات شمونة"، و"نهاريا" شمالي إسرائيل، من أجل مغادرة المنطقة والتوجه جنوبا.أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.

