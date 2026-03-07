الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مصفاة حيفا للنفط بإسرائيل ردا على قصف مصفاة طهران

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/الحرس-الثوري-الإيراني-استهدفنا-مصفاة-حيفا-للنفط-بإسرائيل-ردا-على-قصف-مصفاة-طهران--1111200764.html
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مصفاة حيفا للنفط بإسرائيل ردا على قصف مصفاة طهران
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مصفاة حيفا للنفط بإسرائيل ردا على قصف مصفاة طهران
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، ردا على القصف الأميركي - الإسرائيلي الذي استهدف مصفاة طهران. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T19:36+0000
2026-03-07T19:36+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110485664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b461310973b83c26b69e9dfb1a4bda0.jpg
وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على هجوم العدو الصهيوني الأميركي على مصفاة طهران، قمنا باستهداف مصفاة حيفا".أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.وأضاف: "بالنظر إلى تدمير أنظمة الرادار التابعة للعدو خلال الموجات السابقة، أصبح استهداف الأهداف أسهل بكثير، وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها تصيب الأهداف المحددة لها". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260307/مراسل-سبوتنيك-استهداف-مبنى-السفارة-الأمريكية-في-بغداد---1111200058.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110485664_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_50b7468f08786ef1318fcb206fcd07a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مصفاة حيفا للنفط بإسرائيل ردا على قصف مصفاة طهران

19:36 GMT 07.03.2026
© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corpsمشهد آخر لصاروخ تم إطلاقه خلال مناورات عسكرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في مضيق هرمز.
مشهد آخر لصاروخ تم إطلاقه خلال مناورات عسكرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في مضيق هرمز. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Photo / Press service of the Islamic Revolutionary Guard Corps
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، ردا على القصف الأميركي - الإسرائيلي الذي استهدف مصفاة طهران.
وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على هجوم العدو الصهيوني الأميركي على مصفاة طهران، قمنا باستهداف مصفاة حيفا".
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.

وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال عملية مركبة من الطائرات المسيرة والصواريخ "تم استهداف مواقع من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، حيث أصابت الصواريخ من الجيل الجديد، عماد وقدر وخيبر المتعددة الرؤوس الحربية أهدافها بدقة".

وأضاف: "بالنظر إلى تدمير أنظمة الرادار التابعة للعدو خلال الموجات السابقة، أصبح استهداف الأهداف أسهل بكثير، وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها تصيب الأهداف المحددة لها".
السفارة الأمريكية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
مراسل "سبوتنيك": استهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد
19:11 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала