https://sarabic.ae/20260307/الحرس-الثوري-الإيراني-استهدفنا-مصفاة-حيفا-للنفط-بإسرائيل-ردا-على-قصف-مصفاة-طهران--1111200764.html
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، ردا على القصف الأميركي - الإسرائيلي الذي استهدف مصفاة طهران. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T19:36+0000
2026-03-07T19:36+0000
2026-03-07T19:36+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110485664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b461310973b83c26b69e9dfb1a4bda0.jpg
وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على هجوم العدو الصهيوني الأميركي على مصفاة طهران، قمنا باستهداف مصفاة حيفا".أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.وأضاف: "بالنظر إلى تدمير أنظمة الرادار التابعة للعدو خلال الموجات السابقة، أصبح استهداف الأهداف أسهل بكثير، وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها تصيب الأهداف المحددة لها". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على هجوم العدو الصهيوني الأميركي على مصفاة طهران، قمنا باستهداف مصفاة حيفا".
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.
وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال عملية مركبة من الطائرات المسيرة والصواريخ "تم استهداف مواقع من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، حيث أصابت الصواريخ من الجيل الجديد، عماد وقدر وخيبر المتعددة الرؤوس الحربية أهدافها بدقة".
وأضاف: "بالنظر إلى تدمير أنظمة الرادار التابعة للعدو خلال الموجات السابقة، أصبح استهداف الأهداف أسهل بكثير، وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها تصيب الأهداف المحددة لها".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل
، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.