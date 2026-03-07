https://sarabic.ae/20260307/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-الجفير-الأميركية-في-البحرين-بصواريخ-دقيقة-1111195811.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الجفير الأميركية في البحرين بصواريخ دقيقة
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "الجفير" الأميركية في البحرين، التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي، بصواريخ دقيقة.
وقالت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان: "في إطار استمرار الموجة 26 من عملية "الوعد الصادق 4" وبالرمز "يا حيدر كرار"، وردًا على اعتداء الإرهابيين الأميركيين من قاعدة الجفير في البحرين، تم استهداف هذه القاعدة الأميركية بصواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب والسائل أطلقها الحرس الثوري".وأكدت في بيان لها، أن "القاعدة تعد من أكبر القواعد الجوية في المنطقة ومركز قيادة وتوجيه القوات الأمريكية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وتم استهدافها بنجاح".وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي هجمات محتملة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "الجفير" الأميركية في البحرين، التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي، بصواريخ دقيقة.
وقالت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان: "في إطار استمرار الموجة 26 من عملية "الوعد الصادق 4" وبالرمز "يا حيدر كرار"، وردًا على اعتداء الإرهابيين الأميركيين من قاعدة الجفير في البحرين، تم استهداف هذه القاعدة الأميركية بصواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب والسائل أطلقها الحرس الثوري".
كما أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن وحدة الطائرات المسيرة التابعة للبحرية الإيرانية نفذت، فجر اليوم السبت، هجوما واسع النطاق على قاعدة "الظفرة" الجوية في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة.
وأكدت في بيان لها، أن "القاعدة تعد من أكبر القواعد الجوية في المنطقة ومركز قيادة وتوجيه القوات الأمريكية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وتم استهدافها بنجاح".
وأشار الحرس الثوري إلى أن "الهجوم استهدف مركز الحرب الجويةالأمريكي، ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى رادارات الإنذار المبكر ورادارات توجيه النيران"، ضمن ما وصفه بالعملية الدقيقة ضد الأهداف العسكرية في القاعدة، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي هجمات محتملة.