الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الجفير الأميركية في البحرين بصواريخ دقيقة

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الجفير الأميركية في البحرين بصواريخ دقيقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "الجفير" الأميركية في البحرين، التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي، بصواريخ دقيقة. 07.03.2026

وقالت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان: "في إطار استمرار الموجة 26 من عملية "الوعد الصادق 4" وبالرمز "يا حيدر كرار"، وردًا على اعتداء الإرهابيين الأميركيين من قاعدة الجفير في البحرين، تم استهداف هذه القاعدة الأميركية بصواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب والسائل أطلقها الحرس الثوري".وأكدت في بيان لها، أن "القاعدة تعد من أكبر القواعد الجوية في المنطقة ومركز قيادة وتوجيه القوات الأمريكية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وتم استهدافها بنجاح".وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي هجمات محتملة.

