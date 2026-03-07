العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260307/العوامل-التي-يتوقف-عليها-دخول-أنصار-الله-الحرب-إلى-جانب-إيران-1111191939.html
العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران
العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران
سبوتنيك عربي
في اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لوح زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، بإمكانية الانخراط عسكرياً في الحرب في الشرق... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T13:29+0000
2026-03-07T13:29+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار إيران
أنصار الله
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111191769_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c0818bfd369411e96915649a155215df.png
العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران
سبوتنيك عربي
العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران
وأكد زعيم أنصار الله أن جماعته في حالة "حرب مفتوحة"، وأن "أيدي الجماعة على الزناد" وأن قرار التصعيد العسكري قد يُتخذ في أي لحظة "إذا اقتضت التطورات ذلك".كما شدد على وقوف جماعته إلى جانب إيران في المواجهة الإقليمية الحالية، معتبراً أن المعركة الدائرة تمثل "معركة الأمة بأكملها".كما دعا الحوثي أنصاره في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة إلى الخروج في تظاهرات جماهيرية للتعبير عن دعمهم لإيران والاستعداد لأي تطورات عسكرية محتملة.وأضاف أن قرار التدخل متروك للقيادة العسكرية للانخراط في هذه المعركة، لأن القرار قرار عسكري وليس سياسيًا، لافتًا إلى أن شكل التدخل سيكون متنوعًا.وأضاف أن أنصار الله لن تتردد في إسناد إيران في البحر إذا طلبت إيران ذلك، لكنه أكد أنه حتى الآن لم تطلب طهران ذلك، لأنها ما زالت صامدة في هذه المعركة وتكبد العدو خسائر فادحة.وأشار الوادعي إلى أن تدخل أنصار الله على خط هذه المواجهة يختلف عن تدخل حزب الله الذي جاء بعد يومين فقط من اندلاع الحرب، ذلك لأن حزب الله في قلب ميدان المواجهة جغرافياً، فالمعطيات مختلفة في الحالتين.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111191769_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_68078a1c709945f2347165c318c81eb3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, أخبار إيران, أنصار الله, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, أخبار إيران, أنصار الله, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران

13:29 GMT 07.03.2026
راديو
العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لوح زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، بإمكانية الانخراط عسكرياً في الحرب في الشرق الأوسط دعماً لإيران.
وأكد زعيم أنصار الله أن جماعته في حالة "حرب مفتوحة"، وأن "أيدي الجماعة على الزناد" وأن قرار التصعيد العسكري قد يُتخذ في أي لحظة "إذا اقتضت التطورات ذلك".
كما شدد على وقوف جماعته إلى جانب إيران في المواجهة الإقليمية الحالية، معتبراً أن المعركة الدائرة تمثل "معركة الأمة بأكملها".

وأشاد زعيم جماعة أنصار الله أيضًا بالدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني، مثنياً كذلك على العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعات المسلحة الموالية لطهران في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله في لبنان، إلى جانب الفصائل المسلحة في العراق، واصفاً تلك العمليات بأنها "قوية وفعالة".

كما دعا الحوثي أنصاره في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة إلى الخروج في تظاهرات جماهيرية للتعبير عن دعمهم لإيران والاستعداد لأي تطورات عسكرية محتملة.
في هذا السياق، قال حميد عاصم عضو لجنة التفاوض في جماعة أنصار الله، إن "أنصار الله لم تتأخر وأن معركتها واضحة أمام العالم منذ السابع من أكتوبر."
وأضاف أن قرار التدخل متروك للقيادة العسكرية للانخراط في هذه المعركة، لأن القرار قرار عسكري وليس سياسيًا، لافتًا إلى أن شكل التدخل سيكون متنوعًا.
بدوره، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الركن عابد محمد الثور، إن إيران دولة مستقلة وقوية، ليست فصيلاً كحركة حماس، لذا فالتدخل مرهون برغبة طهران.
وأضاف أن أنصار الله لن تتردد في إسناد إيران في البحر إذا طلبت إيران ذلك، لكنه أكد أنه حتى الآن لم تطلب طهران ذلك، لأنها ما زالت صامدة في هذه المعركة وتكبد العدو خسائر فادحة.
من جانبه، قال إبراهيم الوادعي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن عدم تدخل أنصار الله حتى الآن في هذه المعركة ليس نابعًا من تردد بشأن التدخل من عدمه، وإنما لأن الموقف العسكري لإيران ما زال قويًا ويؤدي مهامه بشكل جيد.
وأشار الوادعي إلى أن تدخل أنصار الله على خط هذه المواجهة يختلف عن تدخل حزب الله الذي جاء بعد يومين فقط من اندلاع الحرب، ذلك لأن حزب الله في قلب ميدان المواجهة جغرافياً، فالمعطيات مختلفة في الحالتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала