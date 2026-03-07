https://sarabic.ae/20260307/العوامل-التي-يتوقف-عليها-دخول-أنصار-الله-الحرب-إلى-جانب-إيران-1111191939.html

العوامل التي يتوقف عليها دخول "أنصار الله" الحرب إلى جانب إيران

في اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لوح زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، بإمكانية الانخراط عسكرياً في الحرب في الشرق... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد زعيم أنصار الله أن جماعته في حالة "حرب مفتوحة"، وأن "أيدي الجماعة على الزناد" وأن قرار التصعيد العسكري قد يُتخذ في أي لحظة "إذا اقتضت التطورات ذلك".كما شدد على وقوف جماعته إلى جانب إيران في المواجهة الإقليمية الحالية، معتبراً أن المعركة الدائرة تمثل "معركة الأمة بأكملها".كما دعا الحوثي أنصاره في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة إلى الخروج في تظاهرات جماهيرية للتعبير عن دعمهم لإيران والاستعداد لأي تطورات عسكرية محتملة.وأضاف أن قرار التدخل متروك للقيادة العسكرية للانخراط في هذه المعركة، لأن القرار قرار عسكري وليس سياسيًا، لافتًا إلى أن شكل التدخل سيكون متنوعًا.وأضاف أن أنصار الله لن تتردد في إسناد إيران في البحر إذا طلبت إيران ذلك، لكنه أكد أنه حتى الآن لم تطلب طهران ذلك، لأنها ما زالت صامدة في هذه المعركة وتكبد العدو خسائر فادحة.وأشار الوادعي إلى أن تدخل أنصار الله على خط هذه المواجهة يختلف عن تدخل حزب الله الذي جاء بعد يومين فقط من اندلاع الحرب، ذلك لأن حزب الله في قلب ميدان المواجهة جغرافياً، فالمعطيات مختلفة في الحالتين.

