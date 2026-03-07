https://sarabic.ae/20260307/القيادة-المركزية-لا-صحة-لاحتجاز-إيران-أي-أفراد-من-الجيش-الأمريكي-1111206124.html
نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، احتجاز إيران أي أفراد من الجيش الأمريكي رهائن أو أسرى، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز: "يبذل النظام الإيراني قصارى جهده لنشر الأكاذيب والتضليل. وهذا مثال آخر واضح على ذلك".جاء ذلك بعد أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "وردت إلي تقارير تفيد بأن عددًا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
22:44 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 23:26 GMT 07.03.2026)
نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، احتجاز إيران أي أفراد من الجيش الأمريكي رهائن أو أسرى، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز: "يبذل النظام الإيراني قصارى جهده لنشر الأكاذيب والتضليل. وهذا مثال آخر واضح على ذلك".
جاء ذلك بعد أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "وردت إلي تقارير تفيد بأن عددًا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية
واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.