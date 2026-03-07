https://sarabic.ae/20260307/القيادة-المركزية-لا-صحة-لاحتجاز-إيران-أي-أفراد-من-الجيش-الأمريكي-1111206124.html

القيادة المركزية: لا صحة لاحتجاز إيران أي أفراد من الجيش الأمريكي

القيادة المركزية: لا صحة لاحتجاز إيران أي أفراد من الجيش الأمريكي

سبوتنيك عربي

نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، احتجاز إيران أي أفراد من الجيش الأمريكي رهائن أو أسرى، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة. 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T22:44+0000

2026-03-07T22:44+0000

2026-03-07T23:26+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c5bbdbf7551b7b837312a77ed4e42ea.jpg

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز: "يبذل النظام الإيراني قصارى جهده لنشر الأكاذيب والتضليل. وهذا مثال آخر واضح على ذلك".جاء ذلك بعد أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "وردت إلي تقارير تفيد بأن عددًا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260307/-لاريجاني-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-وقعوا-في-الأسر---عاجل-1111205251.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل