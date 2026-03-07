https://sarabic.ae/20260307/ترامب-قد-نرسل-قوات-برية-لإيران-للسيطرة-على-اليورانيوم-المخصب-1111205936.html

ترامب: قد نرسل قوات برية لإيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية قد تُرسل مستقبلاً إلى إيران بهدف الاستيلاء على اليورانيوم المخصب في البلاد.

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين: "في وقت ما، ربما نفعل ذلك… وربما نفعل ذلك لاحقًا"، رداً على سؤال حول إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في إيران.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

