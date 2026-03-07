https://sarabic.ae/20260307/عدسة-سبوتنيك-ترصد-الأوضاع-وآثار-الدمار-عقب-محاولة-إنزال-إسرائيلية-ببلدة-النبي-شيت-شرقي-لبنان-1111191568.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد الأوضاع وآثار الدمار عقب محاولة إنزال إسرائيلية ببلدة النبي شيت شرقي لبنان

عدسة "سبوتنيك" ترصد الأوضاع وآثار الدمار عقب محاولة إنزال إسرائيلية ببلدة النبي شيت شرقي لبنان

سبوتنيك عربي

أجرت عدسة "سبوتنيك" جولة ميدانية في بلدة النبي شيت شرق لبنان، بعد توغل قوة إسرائيلية داخل مقبرة البلدة الليلة الماضية، في عملية بحث عن رفات الطيار الإسرائيلي... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T13:28+0000

2026-03-07T13:28+0000

2026-03-07T13:28+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111191253_0:0:1126:633_1920x0_80_0_0_1a85e9fe0bcc4662d297b43727adffb5.jpg

وبحسب المعطيات الميدانية، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المقبرة شارك فيها عناصر من "حزب الله" إلى جانب عدد من أهالي البلدة ومن قرى مجاورة، في محاولة لصد القوة المتسللة.وخلال الجولة، رصدت عدسة "سبوتنيك" آثار الغارات العنيفة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على البلدة وساحتها الرئيسية للتغطية على انسحاب فرقتها الخاصة، حيث خلفت الانفجارات حفرة كبيرة في المكان نتيجة شدة القصف. كما أظهرت المشاهد حجم الدمار الذي طال الأبنية المجاورة، إذ قذفت قوة الانفجار إحدى السيارات لتستقر فوق الطابق الثاني لأحد المباني القريبة.ووفق بيان للحزب، رصد مقاتلوه أربع مروحيات إسرائيلية توغلت من الاتجاه السوري عند الساعة 22:30، حيث أنزلت قوة مشاة قرب تقاطع يحفوفة وخريبة ومعربون في البقاع.وأضاف البيان أن القوة تقدمت باتجاه الحي الشرقي من النبي شيت (منطقة الشكر)، وعند وصولها إلى محيط المقبرة اندلع اشتباك باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.وأشار البيان إلى أنه عقب انكشاف القوة، شنّت الطائرات الإسرائيلية "أحزمة نارية مكثفة" تضمنت نحو 40 غارة بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات لتأمين انسحاب الوحدة، لافتًا إلى أن مدفعية الحزب استهدفت المنطقة المحيطة ومسار الانسحاب.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

https://sarabic.ae/20260307/وزير-خارجية-قطر-لا-يمكن-قبول-الهجمات-الإيرانية-على-أراضينا-تحت-أي-مبرر-أو-ذريعة-1111189615.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك