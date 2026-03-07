عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران امتداد للإبادة الجماعية في غزة
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران امتداد للإبادة الجماعية في غزة

20:43 GMT 07.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، تمثل امتدادًا لعمليات الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.
وأوضح في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن العقيدة الاستراتيجية التي تنطلق منها واشنطن وتل أبيب ترتكز على ما يسمى بـ السلام بالقوة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تسعى لتغيير قواعد الحروب عبر استهداف المدنيين مباشرة للسيطرة على الأراضي، مع التهديد بفتح جبهات عدوان مستمرة لقطع الطريق على أي مسارات تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.
وقال الصالحي: إنه "من الواضح تمامًا أن نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في فرض نتائج هذه الحروب وفق رؤيتهما الخاصة، سيؤدي إلى تعقيدات خطيرة ليس فقط على الشعب الفلسطيني وقضيته، بل ستمتد تداعياتها لتشمل المنطقة العربية والعالم أجمع، محذرًا من أن هذا التمادي يهدد بجعل لغة القوة الغاشمة والإبادة الجماعية هي السائدة دوليًا".
ودعا المسؤول الفلسطيني الدول العربية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وينتقص من حقوق الشعوب، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن التلويح باستخدام الأسلحة النووية وفائقة الدمار من قبل الإدارة الأمريكية يكشف بوضوح أن المصالح الإمبريالية والرأسمالية الدولية تتغلب على أي اعتبارات أخلاقية أو قانونية، مما يجعل هذه القضية أزمة تخص المجتمع الدولي بأسره ولا تقتصر على فلسطين أو إيران فحسب.
وفي سياق متصل، حذر الصالحي من أن إسرائيل تستغل هذه الحرب والظروف الدولية لتكثيف الإبادة الجماعية في غزة بوسائل أخرى، بالتوازي مع عمليات التطهير العرقي والعنف الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
عراقجي: المسؤولون السعوديون أكدوا التزامهم الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيهم ضد إيران
20:29 GMT
وأعرب عن مخاوفه الجدية من تصاعد وتيرة الاقتحامات للقرى والمدن الفلسطينية، والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى في السجون، معتبرًا أن التلميحات باستهداف المسجد الأقصى أو تدميره أصبحت احتمالات واردة في ظل حكومة إسرائيلية وإدارة أمريكية انفلت عقالها بشكل سافر ضد الشعوب.
وأشار الصالحي إلى أن الطموحات الأمريكية الراهنة تسعى لفرض هيمنة مطلقة على مقدرات العالم وثرواته، وتحديد من يدير كل دول العالم، وممارسة انتهاكات يومية لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار محاولة فرض واقع جديد يكرس القوة كمعيار وحيد يحكم العالم.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
