https://sarabic.ae/20260307/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-العدوان-الإسرائيلي-الأمريكي-على-إيران-امتداد-للإبادة-الجماعية-في-غزة--1111203095.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران امتداد للإبادة الجماعية في غزة

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران امتداد للإبادة الجماعية في غزة

سبوتنيك عربي

قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، تمثل امتدادًا لعمليات الإبادة... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T20:43+0000

2026-03-07T20:43+0000

2026-03-07T20:43+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg

وأوضح في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن العقيدة الاستراتيجية التي تنطلق منها واشنطن وتل أبيب ترتكز على ما يسمى بـ السلام بالقوة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تسعى لتغيير قواعد الحروب عبر استهداف المدنيين مباشرة للسيطرة على الأراضي، مع التهديد بفتح جبهات عدوان مستمرة لقطع الطريق على أي مسارات تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.وقال الصالحي: إنه "من الواضح تمامًا أن نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في فرض نتائج هذه الحروب وفق رؤيتهما الخاصة، سيؤدي إلى تعقيدات خطيرة ليس فقط على الشعب الفلسطيني وقضيته، بل ستمتد تداعياتها لتشمل المنطقة العربية والعالم أجمع، محذرًا من أن هذا التمادي يهدد بجعل لغة القوة الغاشمة والإبادة الجماعية هي السائدة دوليًا".وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن التلويح باستخدام الأسلحة النووية وفائقة الدمار من قبل الإدارة الأمريكية يكشف بوضوح أن المصالح الإمبريالية والرأسمالية الدولية تتغلب على أي اعتبارات أخلاقية أو قانونية، مما يجعل هذه القضية أزمة تخص المجتمع الدولي بأسره ولا تقتصر على فلسطين أو إيران فحسب.وفي سياق متصل، حذر الصالحي من أن إسرائيل تستغل هذه الحرب والظروف الدولية لتكثيف الإبادة الجماعية في غزة بوسائل أخرى، بالتوازي مع عمليات التطهير العرقي والعنف الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية.وأعرب عن مخاوفه الجدية من تصاعد وتيرة الاقتحامات للقرى والمدن الفلسطينية، والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى في السجون، معتبرًا أن التلميحات باستهداف المسجد الأقصى أو تدميره أصبحت احتمالات واردة في ظل حكومة إسرائيلية وإدارة أمريكية انفلت عقالها بشكل سافر ضد الشعوب.وأشار الصالحي إلى أن الطموحات الأمريكية الراهنة تسعى لفرض هيمنة مطلقة على مقدرات العالم وثرواته، وتحديد من يدير كل دول العالم، وممارسة انتهاكات يومية لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار محاولة فرض واقع جديد يكرس القوة كمعيار وحيد يحكم العالم.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260307/عراقجي-المسؤولون-السعوديون-أكدوا-التزامهم-الكامل-بعدم-السماح-باستخدام-أراضيهم-ضد-إيران--1111202204.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي