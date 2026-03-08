https://sarabic.ae/20260308/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الإماراتي-هاتفيا-الوضع-المحيط-بإيران-1111246114.html

لافروف يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا الوضع المحيط بإيران

لافروف يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا الوضع المحيط بإيران

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-08T20:37+0000

2026-03-08T20:37+0000

2026-03-08T20:37+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192521_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1535746b35e190d4fdbe40bada37e9f1.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثامن من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".وأكمل البيان: "تم التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج وإيران".وأضاف البيان: "يرى وزيرا خارجية روسيا والإمارات العربية المتحدة أن من الأهمية بمكان استئناف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقيات تضمن أمناً مستداماً طويل الأمد في المنطقة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260308/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ9-من-الحرب-على-إيران-تصعيد-متواصل-يشعل-المنطقة-صور-وفيديو-1111211575.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم