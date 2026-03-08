https://sarabic.ae/20260308/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الإماراتي-هاتفيا-الوضع-المحيط-بإيران-1111246114.html
لافروف يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا الوضع المحيط بإيران
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثامن من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".
وتابع البيان: "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الوضع المحيط بإيران، ودعيا إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري".
وأكمل البيان: "تم التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج وإيران".
وأضاف البيان: "يرى وزيرا خارجية روسيا والإمارات العربية المتحدة أن من الأهمية بمكان استئناف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقيات تضمن أمناً مستداماً طويل الأمد في المنطقة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.