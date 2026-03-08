لم تعد حكرا على الرجال… نساء يبدعن في المهن الصعبة

الكابتن أليسون سيفتون، ذات الـ31 عامًا، محاسبة في المدينة وأول ضابطة في تاريخ شركة المدفعية الشرفية الممتد لـ470 عامًا، تشارك في استعراض عسكري في لندن، بريطانيا
صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاطًا بعناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وتظهر امرأة ضمن عناصر الحراسة
صورة تظهر يوليا بوريسوفا، عضو فريق البحث والإنقاذ "سباساتيل" في كراسنويارسك، ومعها كلب مدرب خلال جلسة تدريبية على صخرة تسارسكي فوروتا في إقليم كراسنويارسك، وإلى جانب الرجال، تعمل 3 منقذات فتيات في فريق البحث والإنقاذ في كراسنويارسك
في هذه الصورة تظهر العميدة الجوية إيلين تشيويشي، وقد حققت تشيويشي إنجازًا تاريخيًا بوصولها إلى أعلى المناصب في سلاح الجو بزيمبابوي. تشيويشي، التي كانت تحمل لقب قائدة مجموعة، رُقّيت لتصبح أول امرأة تحمل رتبة عميد جوي في البلاد، وهو المنصب الثالث في سلاح الجو
سائقة قطار في مقصورة قيادة قطار كهربائي على خط "نيكراسوفسكايا" في مترو موسكو. في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2021، دخل حيز التنفيذ قرار صادر عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية، يسمح للنساء بالعمل كسائقات قطارات في المترو
صورة تظهرديانا كيجي، أول امرأة في العالم تقود كاسحة جليد نووية ومساعد قبطان
النجارة الإيرانية سحر بيغلاري، تعمل في ورشتها غرب طهران، كانت معلمة لكل من مادتي الرياضيات والفيزياء، كسرت المحظورات لتصبح نجارة مشهورة، وهي مهنة يهيمن عليها الرجال تقليديًا
صورة لمديرة الجنازات دارين فريدريك، تقوم بإجراء تعديلات على عرض النعوش في دار جنازات كليفلاند في ووترتاون، نيويورك
سالي إبراهيم عازار، في الوسط، مسيحية فلسطينية وعضو في مجلس "الاتحاد اللوثري العالمي"، تتفقد طوق ثوبها قبل بدء موكبها كأول قسيسة في الأراضي المقدسة، البلدة القديمة بالقدس
تؤدي مدربة الحيوانات أليسا نيستيروفا، عرضًا مع النمور البيضاء، في مهرجان "أميرة السيرك" الدولي لفنون السيرك، ويعد المهرجان جزءًا من مشروع "الثقافة"، بدعم من وزارة الثقافة الروسية
الملازمة أناستاسيا أباسيكينا، الطيارة والملاحة الوحيدة في الحرس الوطني الروسي، خلال تدريب مجدول على الهجوم الجوي والتدريب على الارتفاعات العالية لوحدة الاستجابة السريعة الخاصة التابعة لمديرية الحرس الوطني الروسي في جمهورية تتارستان، بالقرب من قرية كارايشيفو في مقاطعة لايشيفسكي بالجمهورية
الكابتن الكندية ميغان كوتو، أول امرأة تتولى منصب كابتن في الحرس الملكي البريطاني، وذلك خلال مشاركتها في مراسم تغيير الحرس في قصر باكنغهام بلندن، بريطانيا
صورة تظهر إطفائية شاركت في سباق حواجز مع زملائها الرجال في بوغوتا، كولومبيا، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين
