لم تعد حكرا على الرجال… نساء يبدعن في المهن الصعبة

© AP Photo

في هذه الصورة تظهر العميدة الجوية إيلين تشيويشي، وقد حققت تشيويشي إنجازًا تاريخيًا بوصولها إلى أعلى المناصب في سلاح الجو بزيمبابوي. تشيويشي، التي كانت تحمل لقب قائدة مجموعة، رُقّيت لتصبح أول امرأة تحمل رتبة عميد جوي في البلاد، وهو المنصب الثالث في سلاح الجو