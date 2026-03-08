لم تعد حكرا على الرجال… نساء يبدعن في المهن الصعبة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
لم تعد حكرا على الرجال… نساء يبدعن في المهن الصعبة
لم تعد حكرا على الرجال… نساء يبدعن في المهن الصعبة
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تظهر النساء وهن يبدعن في المهن الصعبة. 08.03.2026
لم تعد حكرا على الرجال… نساء يبدعن في المهن الصعبة

07:33 GMT 08.03.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تظهر النساء وهن يبدعن في المهن الصعبة.
© AP Photo / Tim Clarke

الكابتن أليسون سيفتون، ذات الـ31 عامًا، محاسبة في المدينة وأول ضابطة في تاريخ شركة المدفعية الشرفية الممتد لـ470 عامًا، تشارك في استعراض عسكري في لندن، بريطانيا

الكابتن أليسون سيفتون، ذات الـ31 عامًا، محاسبة في المدينة وأول ضابطة في تاريخ شركة المدفعية الشرفية الممتد لـ470 عامًا، تشارك في استعراض عسكري في لندن، بريطانيا - سبوتنيك عربي
1/13
© AP Photo / Tim Clarke

الكابتن أليسون سيفتون، ذات الـ31 عامًا، محاسبة في المدينة وأول ضابطة في تاريخ شركة المدفعية الشرفية الممتد لـ470 عامًا، تشارك في استعراض عسكري في لندن، بريطانيا

© AP Photo / Evan Vucci

صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاطًا بعناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وتظهر امرأة ضمن عناصر الحراسة

صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاطًا بعناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وتظهر امرأة ضمن عناصر الحراسة - سبوتنيك عربي
2/13
© AP Photo / Evan Vucci

صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاطًا بعناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وتظهر امرأة ضمن عناصر الحراسة

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر يوليا بوريسوفا، عضو فريق البحث والإنقاذ "سباساتيل" في كراسنويارسك، ومعها كلب مدرب خلال جلسة تدريبية على صخرة تسارسكي فوروتا في إقليم كراسنويارسك، وإلى جانب الرجال، تعمل 3 منقذات فتيات في فريق البحث والإنقاذ في كراسنويارسك

صورة تظهر يوليا بوريسوفا، عضو فريق البحث والإنقاذ &quot;سباساتيل&quot; في كراسنويارسك، ومعها كلب مدرب خلال جلسة تدريبية على صخرة تسارسكي فوروتا في إقليم كراسنويارسك، وإلى جانب الرجال، تعمل 3 منقذات فتيات في فريق البحث والإنقاذ في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر يوليا بوريسوفا، عضو فريق البحث والإنقاذ "سباساتيل" في كراسنويارسك، ومعها كلب مدرب خلال جلسة تدريبية على صخرة تسارسكي فوروتا في إقليم كراسنويارسك، وإلى جانب الرجال، تعمل 3 منقذات فتيات في فريق البحث والإنقاذ في كراسنويارسك

© AP Photo

في هذه الصورة تظهر العميدة الجوية إيلين تشيويشي، وقد حققت تشيويشي إنجازًا تاريخيًا بوصولها إلى أعلى المناصب في سلاح الجو بزيمبابوي. تشيويشي، التي كانت تحمل لقب قائدة مجموعة، رُقّيت لتصبح أول امرأة تحمل رتبة عميد جوي في البلاد، وهو المنصب الثالث في سلاح الجو

في هذه الصورة تظهر العميدة الجوية إيلين تشيويشي، وقد حققت تشيويشي إنجازًا تاريخيًا بوصولها إلى أعلى المناصب في سلاح الجو بزيمبابوي. تشيويشي، التي كانت تحمل لقب قائدة مجموعة، رُقّيت لتصبح أول امرأة تحمل رتبة عميد جوي في البلاد، وهو المنصب الثالث في سلاح الجو - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo

في هذه الصورة تظهر العميدة الجوية إيلين تشيويشي، وقد حققت تشيويشي إنجازًا تاريخيًا بوصولها إلى أعلى المناصب في سلاح الجو بزيمبابوي. تشيويشي، التي كانت تحمل لقب قائدة مجموعة، رُقّيت لتصبح أول امرأة تحمل رتبة عميد جوي في البلاد، وهو المنصب الثالث في سلاح الجو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

سائقة قطار في مقصورة قيادة قطار كهربائي على خط "نيكراسوفسكايا" في مترو موسكو. في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2021، دخل حيز التنفيذ قرار صادر عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية، يسمح للنساء بالعمل كسائقات قطارات في المترو

سائقة قطار في مقصورة قيادة قطار كهربائي على خط &quot;نيكراسوفسكايا&quot; في مترو موسكو. في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2021، دخل حيز التنفيذ قرار صادر عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية، يسمح للنساء بالعمل كسائقات قطارات في المترو - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائقة قطار في مقصورة قيادة قطار كهربائي على خط "نيكراسوفسكايا" في مترو موسكو. في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2021، دخل حيز التنفيذ قرار صادر عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية، يسمح للنساء بالعمل كسائقات قطارات في المترو

© Sputnik . Photohost agency/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهرديانا كيجي، أول امرأة في العالم تقود كاسحة جليد نووية ومساعد قبطان

صورة تظهرديانا كيجي، أول امرأة في العالم تقود كاسحة جليد نووية ومساعد قبطان - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Photohost agency/Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهرديانا كيجي، أول امرأة في العالم تقود كاسحة جليد نووية ومساعد قبطان

© AP Photo / Vahid Salemi

النجارة الإيرانية سحر بيغلاري، تعمل في ورشتها غرب طهران، كانت معلمة لكل من مادتي الرياضيات والفيزياء، كسرت المحظورات لتصبح نجارة مشهورة، وهي مهنة يهيمن عليها الرجال تقليديًا

النجارة الإيرانية سحر بيغلاري، تعمل في ورشتها غرب طهران، كانت معلمة لكل من مادتي الرياضيات والفيزياء، كسرت المحظورات لتصبح نجارة مشهورة، وهي مهنة يهيمن عليها الرجال تقليديًا - سبوتنيك عربي
7/13
© AP Photo / Vahid Salemi

النجارة الإيرانية سحر بيغلاري، تعمل في ورشتها غرب طهران، كانت معلمة لكل من مادتي الرياضيات والفيزياء، كسرت المحظورات لتصبح نجارة مشهورة، وهي مهنة يهيمن عليها الرجال تقليديًا

© AP Photo / Ted Shaffrey

صورة لمديرة الجنازات دارين فريدريك، تقوم بإجراء تعديلات على عرض النعوش في دار جنازات كليفلاند في ووترتاون، نيويورك

صورة لمديرة الجنازات دارين فريدريك، تقوم بإجراء تعديلات على عرض النعوش في دار جنازات كليفلاند في ووترتاون، نيويورك - سبوتنيك عربي
8/13
© AP Photo / Ted Shaffrey

صورة لمديرة الجنازات دارين فريدريك، تقوم بإجراء تعديلات على عرض النعوش في دار جنازات كليفلاند في ووترتاون، نيويورك

© AP Photo / Maya Alleruzzo

سالي إبراهيم عازار، في الوسط، مسيحية فلسطينية وعضو في مجلس "الاتحاد اللوثري العالمي"، تتفقد طوق ثوبها قبل بدء موكبها كأول قسيسة في الأراضي المقدسة، البلدة القديمة بالقدس

سالي إبراهيم عازار، في الوسط، مسيحية فلسطينية وعضو في مجلس &quot;الاتحاد اللوثري العالمي&quot;، تتفقد طوق ثوبها قبل بدء موكبها كأول قسيسة في الأراضي المقدسة، البلدة القديمة بالقدس - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Maya Alleruzzo

سالي إبراهيم عازار، في الوسط، مسيحية فلسطينية وعضو في مجلس "الاتحاد اللوثري العالمي"، تتفقد طوق ثوبها قبل بدء موكبها كأول قسيسة في الأراضي المقدسة، البلدة القديمة بالقدس

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

تؤدي مدربة الحيوانات أليسا نيستيروفا، عرضًا مع النمور البيضاء، في مهرجان "أميرة السيرك" الدولي لفنون السيرك، ويعد المهرجان جزءًا من مشروع "الثقافة"، بدعم من وزارة الثقافة الروسية

تؤدي مدربة الحيوانات أليسا نيستيروفا، عرضًا مع النمور البيضاء، في مهرجان &quot;أميرة السيرك&quot; الدولي لفنون السيرك، ويعد المهرجان جزءًا من مشروع &quot;الثقافة&quot;، بدعم من وزارة الثقافة الروسية - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

تؤدي مدربة الحيوانات أليسا نيستيروفا، عرضًا مع النمور البيضاء، في مهرجان "أميرة السيرك" الدولي لفنون السيرك، ويعد المهرجان جزءًا من مشروع "الثقافة"، بدعم من وزارة الثقافة الروسية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الملازمة أناستاسيا أباسيكينا، الطيارة والملاحة الوحيدة في الحرس الوطني الروسي، خلال تدريب مجدول على الهجوم الجوي والتدريب على الارتفاعات العالية لوحدة الاستجابة السريعة الخاصة التابعة لمديرية الحرس الوطني الروسي في جمهورية تتارستان، بالقرب من قرية كارايشيفو في مقاطعة لايشيفسكي بالجمهورية

الملازمة أناستاسيا أباسيكينا، الطيارة والملاحة الوحيدة في الحرس الوطني الروسي، خلال تدريب مجدول على الهجوم الجوي والتدريب على الارتفاعات العالية لوحدة الاستجابة السريعة الخاصة التابعة لمديرية الحرس الوطني الروسي في جمهورية تتارستان، بالقرب من قرية كارايشيفو في مقاطعة لايشيفسكي بالجمهورية - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

الملازمة أناستاسيا أباسيكينا، الطيارة والملاحة الوحيدة في الحرس الوطني الروسي، خلال تدريب مجدول على الهجوم الجوي والتدريب على الارتفاعات العالية لوحدة الاستجابة السريعة الخاصة التابعة لمديرية الحرس الوطني الروسي في جمهورية تتارستان، بالقرب من قرية كارايشيفو في مقاطعة لايشيفسكي بالجمهورية

© AP Photo / Matt Dunham

الكابتن الكندية ميغان كوتو، أول امرأة تتولى منصب كابتن في الحرس الملكي البريطاني، وذلك خلال مشاركتها في مراسم تغيير الحرس في قصر باكنغهام بلندن، بريطانيا

الكابتن الكندية ميغان كوتو، أول امرأة تتولى منصب كابتن في الحرس الملكي البريطاني، وذلك خلال مشاركتها في مراسم تغيير الحرس في قصر باكنغهام بلندن، بريطانيا - سبوتنيك عربي
12/13
© AP Photo / Matt Dunham

الكابتن الكندية ميغان كوتو، أول امرأة تتولى منصب كابتن في الحرس الملكي البريطاني، وذلك خلال مشاركتها في مراسم تغيير الحرس في قصر باكنغهام بلندن، بريطانيا

© AP Photo / Ivan Valencia

صورة تظهر إطفائية شاركت في سباق حواجز مع زملائها الرجال في بوغوتا، كولومبيا، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين

صورة تظهر إطفائية شاركت في سباق حواجز مع زملائها الرجال في بوغوتا، كولومبيا، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين - سبوتنيك عربي
13/13
© AP Photo / Ivan Valencia

صورة تظهر إطفائية شاركت في سباق حواجز مع زملائها الرجال في بوغوتا، كولومبيا، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين

