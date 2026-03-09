عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
الصين تعلق على تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الصين تعلق على تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
سبوتنيك عربي
علّقت بكين، اليوم الاثنين، على قرار مجلس خبراء القيادة في إيران، باختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للبلاد. 09.03.2026, سبوتنيك عربي
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، في مؤتمر صحفي، بأن "الصين اطلعت على التقارير المتعلقة بقرار المجلس بتعيين مجتبى خامنئي"، مؤكدًا أن "هذا القرار جاء وفقا للدستور الإيراني الوطني"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأضاف: "تعارض الصين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي ذريعة، ويجب احترام سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها".وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للبلاد خلفا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس الأحد.وأصبح مجتبى خامنئي، هو الزعيم الثالث للثورة الإسلامية في إيران بعد توليه هذا المنصب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في تدوينة عبر منصة "إكس".ونشرت "سبوتنيك - إيران" معلومات عن المرشد الإيراني الجديد، مشيرة إلى أنه الابن الثاني لخامنئي، وهو من مواليد مدينة مشهد عام 1969.
الصين تعلق على تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران

علّقت بكين، اليوم الاثنين، على قرار مجلس خبراء القيادة في إيران، باختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للبلاد.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، في مؤتمر صحفي، بأن "الصين اطلعت على التقارير المتعلقة بقرار المجلس بتعيين مجتبى خامنئي"، مؤكدًا أن "هذا القرار جاء وفقا للدستور الإيراني الوطني"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأضاف: "تعارض الصين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي ذريعة، ويجب احترام سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها".
وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للبلاد خلفا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس الأحد.
وأصبح مجتبى خامنئي، هو الزعيم الثالث للثورة الإسلامية في إيران بعد توليه هذا المنصب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في تدوينة عبر منصة "إكس".
ونشرت "سبوتنيك - إيران" معلومات عن المرشد الإيراني الجديد، مشيرة إلى أنه الابن الثاني لخامنئي، وهو من مواليد مدينة مشهد عام 1969.
