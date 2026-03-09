https://sarabic.ae/20260309/تصويت-برأيك-ما-هو-العامل-الأكثر-حسما-في-تحديد-مسار-الحرب-على-إيران-خلال-الأيام-المقبلة؟-1111260379.html
تصويت... برأيك ما هو العامل الأكثر حسما في تحديد مسار الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة؟
دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يومها العاشر، بتطور سياسي دراماتيكي، حيث أعلنت طهران تولي مجتبى خامنئي، زمام السلطة مرشدًا أعلى للبلاد، خلفًا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa432b4a42b429d3d9dbdf2e22a5d98c.jpg
وشنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، موجة غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، استهدفت فروع مؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) وخلفت دمارًا واسعًا.وفي تطور آخر، أطلقت إيران رشقات صاروخية مكثفة على مدن إسرائيلية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "القصف تضمن صواريخ انشطارية"، بينما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة آخر إصابة خطيرة إثر سقوط شظايا صاروخ في تل أبيب.في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وفاة جندي متأثرًا بجراح خطِرة أُصيب بها خلال الهجوم الإيراني الأولي على القوات الأمريكية في الكويت، مطلع مارس/ آذار الجاري، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب إلى 8 جنود.كما قفز سعر برميل خام "برنت"، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط. برأيك.. ما هو العامل الأكثر حسما في تحديد مسار الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة؟
دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يومها العاشر، بتطور سياسي دراماتيكي، حيث أعلنت طهران تولي مجتبى خامنئي، زمام السلطة مرشدًا أعلى للبلاد، خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي، وهي الخطوة التي لاقت رفضًا من واشنطن عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية، مؤكدًا "عدم رضاه" عن هذا الاختيار.
وشنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، موجة غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، استهدفت فروع مؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) وخلفت دمارًا واسعًا.
وفي تطور آخر، أطلقت إيران رشقات صاروخية مكثفة على مدن إسرائيلية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "القصف تضمن صواريخ انشطارية"، بينما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة آخر إصابة خطيرة إثر سقوط شظايا صاروخ في تل أبيب.
في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وفاة جندي متأثرًا بجراح خطِرة أُصيب بها خلال الهجوم الإيراني الأولي على القوات الأمريكية في الكويت، مطلع مارس/ آذار الجاري، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب إلى 8 جنود.
كما قفز سعر برميل خام "برنت"، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
برأيك.. ما هو العامل الأكثر حسما في تحديد مسار الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة؟