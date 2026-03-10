https://sarabic.ae/20260310/أستاذ-قانون-دولي-للأسف-العامل-السياسي-يدخل-في-إطار-عمل-المحكمة-الجنائية-الدولية--1111314044.html
أستاذ قانون دولي: للأسف العامل السياسي يدخل في إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية
أستاذ قانون دولي: للأسف العامل السياسي يدخل في إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، على دور المحكمة الدولية بعد تعرض مدرسة في إيران للاستهداف في إطار الحرب الأمريكية... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T17:42+0000
2026-03-10T17:42+0000
2026-03-10T17:42+0000
إيران
تقارير سبوتنيك
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102085/65/1020856528_0:44:1025:620_1920x0_80_0_0_4b30359a5ad517bfa8dd5a49484d9a73.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار جوني، إلى أن هذه "الجرائم، بمثابة جريمة ضد الإنسانية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وكل الاعراف وقواعد القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدا "وجود تأخير كبير جدا من المحكمة ليستطيع المدعى العام أن يحرك القضية بناء على المادة 13، إذا رأى أن ما يحصل ينتهك نظام المحكمة أي نظام روما"، قائلا إن "الجريمة تدخل في نظام روما كجريمة حرب".وأشار جوني إلى أن "التمييز الذي تمارسه المحكمة، ظهر في فلسطين ولبنان وروسيا وكل العالم"، قائلا: "رأينا أن هناك عملية استهداف لبعض المسؤولين، واستهداف سياسي أكثر من استهداف قانوني، ورأينا أيضا أنه على العكس تماما هناك من يرتكب ويتجول في هذا العالم، مثل نتنياهو".
https://sarabic.ae/20260308/صمت-مطبق-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتجاهل-الحرب-الأمريكية-الإسرائيلية-على-إيران-1111221481.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102085/65/1020856528_87:0:914:620_1920x0_80_0_0_98d69f25462f9cf17a5cd33ddb6c5aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, تقارير سبوتنيك, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, تقارير سبوتنيك, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية
أستاذ قانون دولي: للأسف العامل السياسي يدخل في إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية
حصري
علّق أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، على دور المحكمة الدولية بعد تعرض مدرسة في إيران للاستهداف في إطار الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنه "من الناحية القانونية، كل ما ترتكبه إسرائيل، هو من الجرائم التي تدخل ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، والجرائم التي ينص عليها نظام روما ونظام المحكمة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار جوني، إلى أن هذه "الجرائم، بمثابة جريمة ضد الإنسانية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وكل الاعراف وقواعد القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدا "وجود تأخير كبير جدا من المحكمة ليستطيع المدعى العام أن يحرك القضية بناء على المادة 13، إذا رأى أن ما يحصل ينتهك نظام المحكمة أي نظام روما"، قائلا إن "الجريمة تدخل في نظام روما كجريمة حرب".
ومن هنا، استنكر جوني "تدخل العامل السياسي في إطار عمل المحكمة"، كاشفا أنه "رغم تصريحاتها، إلا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتدخل بعمل المحكمة بشكل من الأشكال، وبالتالي يجب البحث في هذه المسائل"، مضيفا: "للأسف في هذا العالم هناك الكيل بمكيالين، وكنا نتمنى أن تقوم المحكمة بدور لا يميز بين مجرم وآخر".
وأشار جوني إلى أن "التمييز الذي تمارسه المحكمة، ظهر في فلسطين ولبنان وروسيا وكل العالم"، قائلا: "رأينا أن هناك عملية استهداف لبعض المسؤولين، واستهداف سياسي أكثر من استهداف قانوني، ورأينا أيضا أنه على العكس تماما هناك من يرتكب ويتجول في هذا العالم، مثل نتنياهو".