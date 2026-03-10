https://sarabic.ae/20260310/إعلام-اكتشاف-علامات-على-القذيفة-التي-ضربت-مدرسة-في-إيران-تدل-أنها-أمريكية-1111288819.html

إعلام: اكتشاف علامات على القذيفة التي ضربت مدرسة في إيران تدل أنها أمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن تحليلها الخاص لبيانات، بالعثور على علامات صاروخ كروز أمريكي على شظايا قذيفة يُعتقد أنها أصابت مدرسة في مدينة ميناب جنوبي...

ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن حطام الصواريخ، الذي يُعتقد أنه جاء من موقع الهجمات الدامية، التي وقعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، على قاعدة بحرية ومدرسة ابتدائية في جنوب إيران، "يحمل علامات صواريخ كروز أمريكية".وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية علي فرهادي، أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران، بلغت 153 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية."صمت مطبق"… المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران

