إعلام: اكتشاف علامات على القذيفة التي ضربت مدرسة في إيران تدل أنها أمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن تحليلها الخاص لبيانات، بالعثور على علامات صاروخ كروز أمريكي على شظايا قذيفة يُعتقد أنها أصابت مدرسة في مدينة ميناب جنوبي... 10.03.2026
ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن حطام الصواريخ، الذي يُعتقد أنه جاء من موقع الهجمات الدامية، التي وقعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، على قاعدة بحرية ومدرسة ابتدائية في جنوب إيران، "يحمل علامات صواريخ كروز أمريكية".وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية علي فرهادي، أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران، بلغت 153 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية."صمت مطبق"… المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران
© REUTERS WANA/Iranian Foreign Media Departmentيجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة
يجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن تحليلها الخاص لبيانات، بالعثور على علامات صاروخ كروز أمريكي على شظايا قذيفة يُعتقد أنها أصابت مدرسة في مدينة ميناب جنوبي إيران.
ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن حطام الصواريخ، الذي يُعتقد أنه جاء من موقع الهجمات الدامية، التي وقعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، على قاعدة بحرية ومدرسة ابتدائية في جنوب إيران، "يحمل علامات صواريخ كروز أمريكية".
وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية علي فرهادي، أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران، بلغت 153 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
"صمت مطبق"… المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران
