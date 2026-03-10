"الأغذية العالمي" يحذر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب الحرب على إيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مساحة حرة
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن "الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود، الناتج عن تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، قد يدفع الجوع العالمي إلى مستويات أعلى، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وخارجها".وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد الدولي العراقي الدكتور نوار السعدي، إن "هذه الحرب، التي اندلعت قبل 10 أيام، ليست مجرد حدث عسكري أو سياسي بالمنطقة بل صدمة اقتصادية عالمية بدأت آثارها تظهر تدريجيًا في أسواق الطاقة والغذاء".وأوضح السعدي أن "السبب يرجع لكون الشرق الأوسط هو قلب العالم، الذي يحتوي على 40% من الطاقة العالمية"، لافتًا إلى أن "التهاب المنطقة وغلق مضيق هرمز يؤدي إلى توقف سلاسل الإمداد والتوريد".وأشار إلى أن "نتاج الحرب وخسائرها تمسّ الاقتصاد وتمسّ حياة المواطنين وعجلة التشغيل والإنتاج والإمدادات عمومًا".وشدد على أن "استمرار الحرب والهجمات والضربات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، لمدة أطول، سيسبب المزيد من الأضرار والخسائر الاقتصادية لكافة الدول".
"الأغذية العالمي" يحذر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب الحرب على إيران

رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة، بأن الحرب على إيران "سوف تنتهي خلال أيام"، وما نتج عنه من تراجع لأسعار النفط مؤقتًا، إلا أن المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب، بما فيها تعطيل سلاسل الإمداد بالمنطقة، بدأ يُلقي بصداه عالميًا.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن "الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود، الناتج عن تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، قد يدفع الجوع العالمي إلى مستويات أعلى، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وخارجها".

وحذّر البرنامج أيضًا من أن "تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية للأسر قد يدفع الأشخاص، الذين كانوا أصلًا على حافة الجوع إلى مستويات أشد من انعدام الأمن الغذائي".

وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد الدولي العراقي الدكتور نوار السعدي، إن "هذه الحرب، التي اندلعت قبل 10 أيام، ليست مجرد حدث عسكري أو سياسي بالمنطقة بل صدمة اقتصادية عالمية بدأت آثارها تظهر تدريجيًا في أسواق الطاقة والغذاء".
وأوضح السعدي أن "السبب يرجع لكون الشرق الأوسط هو قلب العالم، الذي يحتوي على 40% من الطاقة العالمية"، لافتًا إلى أن "التهاب المنطقة وغلق مضيق هرمز يؤدي إلى توقف سلاسل الإمداد والتوريد".

من جهته، قال الدكتور كريم عادل، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن "الحرب لها خسائر كبيرة ويتضرر منها الجميع مهما كانت قوة الاقتصادات وقوة الدول وقدرتها العسكرية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "نتاج الحرب وخسائرها تمسّ الاقتصاد وتمسّ حياة المواطنين وعجلة التشغيل والإنتاج والإمدادات عمومًا".
وشدد على أن "استمرار الحرب والهجمات والضربات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، لمدة أطول، سيسبب المزيد من الأضرار والخسائر الاقتصادية لكافة الدول".
