الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عزم غروسي زيارة روسيا الأسبوع الجاري
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عزم غروسي زيارة روسيا الأسبوع الجاري
صرح متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، "يعتزم زيارة روسيا الأسبوع الجاري". 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث، ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت الزيارة المرتقبة لمدير الوكالة إلى روسيا ستكون الأسبوع الجاري: "نعم".
ولم تقدّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاصيل أخرى حول الزيارة المخطط لها.
وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاوسي ثونغسافان فومفيهان، أن روسيا مهتمة بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف لافروف، خلال المؤتمر الصحفي، أن "نظام منع الانتشار النووي عانى من تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن "قرار الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي لن يكون له تأثير كبير على أمن روسيا".
وتابع: "روسيا مهتمة باستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن روسيا تلاحظ أن إيران والولايات المتحدة تريدان تحويل الأزمة إلى قناة سياسية".