بعد عودة روسيا إلى القائمة.. أكبر 10 اقتصادات في العالم
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 10 اقتصادات في العالم بنحو 31 تريليون دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بنحو 20 تريليون،... 10.03.2026
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 10 اقتصادات في العالم بنحو 31 تريليون دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بنحو 20 تريليون، بينما تأتي روسيا في المرتبة السابعة بأكثر من 2.5 تريليون دولار، في حين تأتي كندا في المرتبة الأخيرة بنحو 2.4 تريلون دولار.